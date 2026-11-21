De su primer paso en Marquesado, el 24 de mayo de 1976, con su ratificación por el Rotary Internacional en junio de 1977, hasta hoy el departamento Rivadavia ha contado con la presencia del Rotary Club a través de una labor incesante en favor de la comunidad del departamento y de otros departamentos alejados de San Juan.

Este año viene celebrando sus Bodas de Oro desde que en el domicilio de su primer presidente e impulsor del Club, Julio César Orihuela, se realizara la reunión fundacional con el mayor entusiasmo y pensando en servir a la comunidad. Así, se sumaba a los 45.000 clubes rotarios distribuidos en más de 200 países y regiones de todo el mundo.

Contando en la actualidad como presidente del Club a Marcelo Barros, concejal de la Municipalidad de Rivadavia, con numerosos proyectos en marcha, en las cinco décadas del Rotary Rivadavia figuran aportes efectuados a los hospitales Marcial Quiroga, Buenaventura Luna y Huaco (Jáchal) y el Centro de Salud de Tamberías (Calingasta). Además, ayudas puntuales a Cáritas Arquidiocesana de San Juan, a la antigua Parroquia de Desamparados, a villas de las zonas de Marquesado, La Bebida, Zonda y Ullum, y también a zonas menos favorecidas de Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, Jáchal, entre otras.

Sobresale como una de las primeras grandes obras de los rotarios rivadavienses la construcción completa del edificio del Jardín de Infantes de la actual escuela "Provincia de Salta", en Libertador San Martín y Juan Meglioli. También destaca el tratamiento de jóvenes y niños afectados por labio leporino, facilitando exitosamente su operación en el Regimiento de Tupungato (Mendoza).

El presidente saliente (2025-2026), que concluyó en mayo pasado el periodo anterior, Dr. Pablo Oritja, tuvo como uno de sus objetivos principales incrementar la membresía del club, lográndose elevarla en un 50%, y "poner como incentivo uno de los programas más antiguos de Rotary Internacional". Se refiere al de intercambio cultural que año a año permite a jóvenes de entre 15 y 18 años vivir una experiencia única durante 3, 10 o hasta 12 meses en un país extranjero, "como embajadores de nuestra cultura y la paz mundial". Precisamente, en este último periodo auspiciaron a 5 jóvenes "que se encuentran actualmente en intercambio, y se ha incrementado a 9 estudiantes".

Los rotarios de Rivadavia comenzaron a trabajar en un ambicioso proyecto que propone "demarcar y poner en valor la ruta originaria por donde nuestro prócer máximo y otros defensores de las libertades, iniciaron su exilio a la república de Chile". Los rotarios de Rivadavia comenzaron a trabajar en un ambicioso proyecto que propone "demarcar y poner en valor la ruta originaria por donde nuestro prócer máximo y otros defensores de las libertades, iniciaron su exilio a la república de Chile".

Pero un momento histórico al final del mandato de Oritja, fue el pasado 24 de mayo: "Tuve el honor de presidir la celebración del 50º aniversario de nuestro club con todo lo que ello significa para la institución" y con la presencia del Gobernador de Distrito Rotario, Mario Aguilera, el rector de la UNSJ Tadeo Berenguer así como representantes de distintos ámbitos de la comunidad.

Y lo que ha trascendido notablemente desde 2025 y ahora se afianza en la actual presidencia de Marcelo Barros, es que los rotarios de Rivadavia comenzaron a trabajar en un ambicioso proyecto que propone "demarcar y poner en valor la ruta originaria por donde nuestro prócer máximo y otros defensores de las libertades, iniciaron su exilio a la república de Chile, "La ruta del exilio de Sarmiento", que a comienzos de este mes de noviembre fue motivo de un concurrido acto donde se escucharon charlas afines, con la adhesión del Instituto de Historia Regional y Argentina "Héctor D. Arias " de la UNSJ Por otra parte, el actual presidente Barros destaca que en 2025 por iniciativa del Rotary Rivadavia, "distintos clubes Rotarios, conjuntamente con el nuestro llevamos ayuda a los afectados por las inundaciones que sufrió la localidad de Huaco, como aquellos que sufrieron un gran incendio en Pocito. También se entregaron sillas de ruedas a través de la fundación CILSA a personas discapacitadas que no podían acceder a ella". Otro asunto muy ligado a la misión rotaria es la renovación generacional que se viene produciendo "con el incremento de la membresía que posiciona a nuestro club como uno de los principales referente de los valores rotarios", nos precisa Marcelo Barros. Asimismo, el papel del grupo de damas de la Rueda Interna del Club también destaca por inquietudes permanentes en favor de los vecinos del departamento y del resto de la provincia. También reconoció el actual presidente rotario que el Rotary Rivadavia ha recibido siempre "un permanente apoyo y colaboración de las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Sergio Miodowsky", así como el aliento constante del vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, ambos desde este año socios honorarios de la institución junto al reconocido fotógrafo sanjuanino José España. Acompañan a Barros en la actual Comisión Directiva, Néstor Vera, como tesorero; Fabio Carrizo, como secretario y Santiago Ebbens como coordinador. En el recambio de la Rueda Interna del Rotary, Marcela Aguado reemplazó a la histórica presidenta Juanita de Gómez. Pero no se olvida a grandes figuras de la historia rotaria rivadaviense como los ex presidentes Francisco V. Gómez, Carlos A. Rodríguez, Elías Daroni, Daniel Rattá, Héctor A. Perris, Pedro N. Cisella, José A. Pacheco, Alfredo Agliozzo, Carlos E. Ojeda, Dante Ventimiglia, Roberto Pereyra, Luis González, Jorge Baggio, Roberto Olivera, José L. Rodríguez...