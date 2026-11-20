Como paralelismo con la Guerra Fría, desarrollada entre 1945 y 1991, se utiliza la expresión «Guerra Fría 2.0» para designar lo que se interpreta como un conflicto político, ideológico, informativo, social y militar en el siglo XXI, posterior al final de la era de la posguerra fría.

Desde esta visión, las tensiones entre potencias estarían estructuradas en grandes bloques de poder geopolítico opuestos. En uno se encontraría Occidente, liderado principalmente por Estados Unidos y Reino Unido y, en menor medida, por la Unión Europea, partidarios del poder blando y de un orden mundial unipolar. En el otro, Oriente, liderado principalmente por China y Rusia, partidarios del poder duro y de un orden mundial multipolar.

Este escenario incluye acciones propias de la guerra híbrida, como los ciberataques, y guerras subsidiarias, como las de Libia, Siria, Ucrania o Irán. La rivalidad, además de geopolítica, también sería de carácter económico, militar, cultural y tecnológico.

El secretario del Tesoro de EE.UU. se instala en una base militar por una amenaza iraní

Scott Bessent es el tercer alto cargo del gabinete de Donald Trump que se ha mudado a una instalación militar, después del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El secretario del Tesoro ha liderado los esfuerzos de su país por asfixiar la economía iraní desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, mediante una serie de sanciones contra la República Islámica y sus socios comerciales.

Bessent «no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní» y seguirá tomando medidas con el fin de provocar «el colapso de la economía» del país de Oriente Medio, afirmó un portavoz del Tesoro.

La información sobre el traslado de Bessent a una base militar había sido publicada inicialmente por el diario The New York Times.

El jefe de inteligencia estadounidense, Jay Clayton, advirtió en octubre que Teherán había «aumentado sustancialmente» sus esfuerzos por atacar a estadounidenses en Oriente Medio y más allá.

El traslado de Bessent se produjo después de que las autoridades determinaran que la vivienda del secretario del Tesoro en Washington podía ser geolocalizada tras la publicación de una fotografía de la propiedad.

«Las preocupaciones en materia de seguridad comenzaron a aumentar, lo que ahora ha obligado al secretario a trasladarse a una base militar por su seguridad», afirmó la fuente.

«Los medios de comunicación tienen la obligación de actuar de forma responsable ante las crecientes amenazas contra los cargos públicos», añadió.

Washington ordenó en octubre que el personal no esencial y los familiares abandonaran la embajada en Arabia Saudita tras el incremento de los ataques de los hutíes proiraníes contra el reino petrolero.

Asimismo, el Ejército estadounidense retiró algunas aeronaves de dos bases británicas en las últimas semanas, tras las amenazas de Irán. En tanto, se intensifican los esfuerzos por poner fin a la guerra.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la presión económica de Estados Unidos contra Irán hace innecesarios nuevos ataques.

¿Esto está relacionado con lo ocurrido el viernes 13 de noviembre de 2026 y con los secretarios de EE.UU.?

Primera vez desde 2001: la orden de no despegar ni volar en el espacio aéreo de EE.UU. durante cuatro horas

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos levantó la suspensión de vuelos en tierra más larga a nivel nacional desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, tras lo ocurrido el viernes 13 de noviembre de 2026.

La FAA dijo que la suspensión del viernes, que duró más de cuatro horas, se debió a «circunstancias extraordinarias» por un problema de comunicación que afectó a todos los centros de control del tráfico aéreo.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que no había indicios de un ciberataque y que todos estaban a salvo.

¿Cuántos vuelos se vieron afectados? La suspensión de los despegues provocó más de 8.500 retrasos y cerca de 8.000 cancelaciones de vuelos el viernes, según FlightAware.

¿Por qué varios países recomiendan preparar mochilas de emergencia?

Ante posibles guerras, apagones, ciberataques y desastres naturales, las autoridades aconsejan a sus ciudadanos contar con suministros básicos para poder sobrevivir al menos 72 horas sin asistencia externa. La medida busca que estén preparados ante situaciones inesperadas.

Desde hace días circula en las redes sociales cierta sensación de paranoia sobre un cataclismo inminente, que se disparó con las publicaciones de diversos gobiernos que llaman a sus poblaciones a mantener una mochila con provisiones en caso de alguna emergencia.

No obstante, pronto la paranoia cobró tintes tecnológicos, en parte debido a los incidentes cibernéticos en bancos japoneses y a los ciberataques sufridos en Europa.

Esta situación culminó en una combinación de acontecimientos y preocupaciones que dieron lugar a teorías como las siguientes: que existe una inteligencia artificial fuera de control que necesitan eliminar y que, por eso, apagarán la electricidad en el mundo; que hay hackers con inmensas capacidades y deseos de destruirlo todo; y que un supuesto «apagón» masivo comenzaría en sistemas críticos, como la banca japonesa, y se extendería rápidamente, dejando al mundo sin dinero y sumido en el caos.

¿Quiénes serían los hackers en cuestión? Irán, China, Corea del Norte y Rusia.

El plan FORTRESS busca proteger las instalaciones de ataques, sabotajes y cortes energéticos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos impulsa un plan para garantizar que las principales bases militares puedan funcionar durante al menos 90 días sin depender de las redes eléctricas civiles, del suministro externo de combustible ni de los sistemas de abastecimiento de agua.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas ante posibles ataques, sabotajes, ciberataques y graves interrupciones de las cadenas de suministro.

El objetivo central de FORTRESS es garantizar que las instalaciones militares críticas mantengan sus operaciones durante períodos prolongados de aislamiento o interrupción de los servicios convencionales.

El tsunami de ciberataques que paraliza a Europa y pone a Rusia en el centro de las sospechas

Falsas amenazas de bomba, vuelos desviados y sabotajes a infraestructuras críticas desataron el caos en al menos 14 países. Los servicios de inteligencia investigan si se trata de una campaña de guerra híbrida para sembrar el miedo.

¿Qué es una guerra híbrida? Es una estrategia militar y geopolítica que combina el uso simultáneo de medios convencionales —fuerzas armadas y armamento tradicional— con tácticas no convencionales, como ciberataques, sabotajes, desinformación, presión económica, injerencia electoral y utilización de actores irregulares o paramilitares.

Su objetivo principal no es necesariamente lograr una victoria militar rápida o directa en el campo de batalla, sino desestabilizar al enemigo desde dentro, fracturar a la sociedad, erosionar la confianza en las instituciones y operar en una «zona gris», por debajo del umbral formal de una guerra abierta, para evitar represalias directas.

El mundo está en vilo. Estamos en una tercera guerra mundial solapada, en una «Guerra Fría 2.0».