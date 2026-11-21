En el corazón del norte sanjuanino, enclavado entre los cerros del paraje La Puntilla de Jáchal, se alza una obra arquitectónica que desafía todos los moldes conocidos en los escenarios folclóricos de la Argentina y de gran parte de Latinoamérica: el Anfiteatro Natural Buenaventura Luna. Lejos de replicar las clásicas tribunas de cemento de Cosquín o las graderías estrechas de los teatros griegos —como el Frank Romero Day en Mendoza— , los pioneros que forjaron la Fiesta Nacional de la Tradición crearon a principios de la década de 1970 un espacio único en su tipo, nacido de la fusión entre el ingenio práctico criollo y la sabiduría ancestral de las terrazas andinas.

Cuando cualquier visitante observa por primera vez las gradas del anfiteatro jachallero, le llama de inmediato la atención su extraordinaria amplitud. Con escalones que rondan los dos metros y medio de profundidad, su fisonomía no responde al concepto grecorromano del espectáculo —donde el público se apila en asientos angostos para contemplar en silencio—, sino a la lógica milenaria de los andenes incaicos.

En toda la cordillera de los Andes, desde Perú hasta el norte de San Juan, las culturas prehispánicas domaron las laderas montañosas mediante plataformas anchas sostenidas por muros de contención. Aunque los impulsores de la fiesta en Jáchal no buscaban levantar un monumento arqueológico, aplicaron exactamente la misma inteligencia territorial: tallar la pendiente del cerro en terrazas planas, firmes y escalonadas que respetan la geografía natural y aprovechan la extraordinaria acústica de una hoyada rodeada de montañas.

Ni en la propia provincia de San Juan ni en el circuito de los grandes festivales nacionales existe una estructura con las características del Anfiteatro Buenaventura Luna. Ni en la propia provincia de San Juan ni en el circuito de los grandes festivales nacionales existe una estructura con las características del Anfiteatro Buenaventura Luna.

La visión de los maestros y pioneros de Jáchal

Esta obra irrepetible fue fruto de la visión cultural y el esfuerzo comunitario de los fundadores de la Fiesta Nacional de la Tradición y de la Asociación Civil Sarmiento del Magisterio de Jáchal. Fueron docentes, gestores y vecinos apasionados por su tierra: Presidenta: Doña Adela Aciar de Varas; vicepresidente: Sohar Marinero; secretario General: Julio Cesar Dávila Flores; secretario de Prensa: Alfredo N. Baigarri; secretario de Actas: José Simón Torres; tesorero: Domingo Guevara; pro Tesorero: Perfecto Vega; vocales: Aída N. de Baigorri, Facundo Puigdomenech, Mario Carrizo, Francisco Carrizo, Ernestina de Figueroa, Gregorio Salinero, Segundo Martínez, Humberto Arnaez, Zohar Tañez, Rito Parra, y, tantos otros integrantes de aquellas primeras comisiones— quienes imaginaron un hogar definitivo en la montaña para celebrar la identidad jachallera.

Con una sensibilidad profundamente arraigada en las costumbres del pueblo, entendieron que el folclore en Jáchal no se mira desde lejos: se vive en familia y alrededor de una mesa compartida. Por eso concibieron cada terraza como un verdadero patio criollo en altura. Ese ancho generoso permite desplegar tablones largos para ocho comensales, acomodar sillas a ambos lados, apoyar conservadoras y dejar libre un pasillo de circulación sin obstruir jamás la visual de la fila superior. Es, en esencia, una peña gigantesca escalonada en el cerro, donde el escenario principal dialoga con las laderas vecinas que sirven de marco natural para cuadros históricos como el emblemático Fogón de los Arrieros.

Hacia una necesaria Declaración de Interés Arquitectónico e Histórico

Ni en la propia provincia de San Juan —donde espacios como el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria responden al formato clásico de foso con gradas angostas— ni en el circuito de los grandes festivales nacionales existe una estructura con estas características.

A más de medio siglo de aquella gesta comunitaria, resulta imperioso que las autoridades municipales y provinciales —a través del Honorable Concejo Deliberante de Jáchal, la Cámara de Diputados de San Juan y las áreas de Patrimonio Cultural— impulsen una Declaración de Interés Arquitectónico, Histórico y Cultural para el Anfiteatro Natural Buenaventura Luna. Reconocer formalmente su diseño inédito en terrazas andinas y homenajear el genio creador de aquellos maestros y fundadores de la Asociación Civil Sarmiento del Magisterio no es solo un acto de justicia histórica: es la mejor manera de proteger para las futuras generaciones un escenario único en el continente, donde la montaña misma abraza el canto y la reunión del pueblo.