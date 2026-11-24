En el debate político contemporáneo de América Latina se ha consolidado un fenómeno tan peligroso como recurrente: el cuestionamiento de los resultados electorales sin aportar pruebas suficientes. La alegación de fraude ha dejado de ser el recurso desesperado de un perdedor marginal para convertirse en una estrategia deliberada, calculada y transversal a todo el espectro político. Hoy en día, gobernantes en funciones, líderes de oposición, de izquierda y derecha, apelan sistemáticamente a la narrativa del fraude para desconocer la voluntad popular, erosionar la legitimidad de las autoridades electorales y justificar sus propias derrotas o ambiciones de poder.

Para desmantelar esta narrativa e intentar contribuir con el rigor del debate público, es indispensable empezar por aclarar la arquitectura conceptual de la gobernanza electoral, distinguiendo con precisión el fraude del error sistémico marginal y de la manipulación política.

De acuerdo a Marcelo Escolar (Reforma Política Argentina, 2010), en los procesos electorales pueden presentarse errores sistémicos, manipulaciones políticas o fraudes electorales. Cada una de estas categorías representa un impacto marcadamente diferente, por lo que conviene aclararlo antes de llegar a conclusiones precipitadas. El error sistémico marginal implica imperfecciones logísticas, cuestiones como inconsistencias menores en el llenado de actas, demoras operativas o errores de escrutinio derivados del cansancio o la falta de capacitación de las autoridades de mesa. La característica definitoria del error sistémico marginal es que es aleatorio y no sesgado. Al distribuirse de manera normal e imparcial entre todas las fuerzas políticas, su impacto en el resultado final es estadísticamente nulo y de magnitud insignificante. La presencia de estos errores inconsecuentes no afecta la validez ni la legitimidad de una elección.

Por su parte, la manipulación política se refiere al uso intencional y ventajoso de vacíos legales, recursos públicos, sesgos en el diseño de procedimientos o el uso desmedido de la comunicación política para alterar las condiciones de equidad en la contienda. Aunque la manipulación constituye una práctica ilegítima que distorsiona la competencia, opera "dentro o en los márgenes de las reglas del juego" y difiere formalmente de la alteración directa de los sufragios.

Finalmente, el fraude electoral constituye la alteración dolosa, sistemática e ilegal del proceso de votación o del cómputo de votos para modificar o revertir deliberadamente la voluntad soberana depositada en las urnas.

La perversión de la narrativa del fraude radica en aprovechar la inevitable existencia del error sistémico marginal —un rasgo de cualquier elección masiva—, o incluso la manipulación política, para presentarlos ante la opinión pública como prueba inequívoca de una conspiración dolosa. Al explotar la falta de alfabetización técnica del electorado, los líderes políticos transforman un descuido formal en una acusación de robo electoral.

Las denuncias desde la izquierda

El fenómeno resulta particularmente grave cuando el cuestionamiento a la integridad electoral proviene del propio Poder Ejecutivo, la instancia llamada a garantizar la estabilidad del Estado. Un caso paradigmático se observó en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro cuestionó de manera reiterada la transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Petro denunció supuestas alteraciones en el censo electoral y apuntó a la opacidad del código fuente del software de preconteo, sugiriendo la existencia de un «posible fraude». Esta denuncia fue mantenida a pesar de que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y otros observadores internacionales descartaron categóricamente cualquier manipulación, e incluso su propio candidato presidencial, Iván Cepeda, reconoció la ausencia de evidencias de irregularidad.

De igual modo, en Ecuador, tras la victoria de Daniel Noboa en las elecciones de 2025, la excandidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, rechazó los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral sostenida en la teoría de que se utilizaron «bolígrafos con tinta acuosa transferible» para traspasar los votos a favor del oficialismo. Pese a que el informe final de la Unión Europea descartó cualquier fraude y validó la transparencia del escrutinio, la narrativa se mantuvo para restar legitimidad al gobierno electo.

Las denuncias desde la derecha

En Brasil, tras la derrota en el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el senador Flávio Bolsonaro denunció un «repugnante fraude electoral«, y publicó una misiva donde se autoproclamó «presidente electo» y posteriormente «líder de Brasil», alegando una «imposibilidad matemática» en la transmisión de votos sin presentar prueba alguna. Esta narrativa ha sido rechazada por el líder de la oposición y coordinador de su campaña presidencial, Rogério Marinho, que al ser consultado sobre si compartía las denuncias de fraude de Bolsonaro, aseguró que "no hay pruebas en ese sentido".

En Perú, durante las elecciones presidenciales de 2026, el candidato Rafael López Aliaga apeló al mismo libreto. Al observar que el conteo en zonas rurales favorecía progresivamente al candidato izquierdista Roberto Sánchez y lo relegaba al tercer lugar, López Aliaga denunció un «fraude» y llamó públicamente a sus seguidores a la «insurgencia civil» y a «incendiar la pradera».

Asimismo, en Honduras, tanto Salvador Nasralla como Rixi Moncada cuestionaron el conteo del Consejo Nacional Electoral en las ajustadas elecciones disputadas contra Nasry Asfura, atribuyendo los retrasos técnicos a una manipulación coordinada. En Paraguay, tras el triunfo de Santiago Peña en 2023, candidatos opositores como Paraguayo Cubas, Efraín Alegre y Euclides Acevedo denunciaron fraude mediante las máquinas de Boleta Única Electrónica, desatando protestas violentas sin acudir con pruebas ante las instancias judiciales, pese a que la OEA y la Unión Europea ratificaron la integridad del proceso.

La tecnología como chivo expiatorio

La tecnología electoral posee una cualidad paradójica: su complejidad técnica genera una asimetría de conocimiento que favorece siempre al acusador. Sembrar la sospecha sobre un algoritmo, un código fuente o una urna electrónica toma segundos y no requiere evidencia alguna. En cambio, desmentir la acusación exige semanas de auditorías informáticas, peritajes independientes y un esfuerzo pedagógico titánico. Para cuando llega la aclaración técnica, la narrativa del fraude ya se ha instalado en el imaginario colectivo.

Paradójicamente, la experiencia demuestra que una tecnología electoral bien diseñada y auditable no es el instrumento del fraude, sino el mejor escudo contra él. El caso de Venezuela en julio de 2024 es la prueba definitiva: fue precisamente la trazabilidad de las actas impresas con código QR y firmas digitales generadas por las máquinas de votación lo que permitió a la ciudadanía recolectar y publicar el 83,5% de las actas oficiales, demostrando el triunfo de la oposición y desmantelando de forma irrefutable el fraude del régimen autoritario.

En definitiva, es fundamental reconocer que los procesos electorales en la región son afectados por fallos sistémicos, por dinámicas de manipulación política y por decisiones controversiales e incluso sesgadas de la administración y la justicia electoral que, en contextos muy competitivos, pueden llegar a hacer la diferencia en el resultado. Si bien todas estas cuestiones son indudablemente graves y condicionan de manera directa la integridad de las elecciones, no constituyen en sí mismas un fraude electoral. Confundir las deficiencias institucionales o el ventajismo político con una alteración dolosa del sufragio no sólo empobrece el análisis técnico, sino que socava irresponsablemente la confianza pública y destruye los cimientos de la convivencia democrática.