La relación entre Argentina y Brasil atraviesa una nueva etapa de tensión diplomática que, más allá de las diferencias políticas y personales entre sus gobiernos, debería llamar a la reflexión sobre los riesgos de deteriorar un vínculo estratégico para ambos países y, particularmente, para la integración regional.

La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de que su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, no regrese a sus funciones constituye una señal política de importancia. Aunque no implica una ruptura de relaciones, la permanencia de encargados de negocios al frente de las respectivas embajadas reduce el nivel de representación y confirma el deterioro de un vínculo que históricamente ha sido fundamental para el Mercosur.

El nuevo episodio se produjo luego de las declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno, quien durante una entrevista televisiva puso en duda la legitimidad del triunfo electoral de Lula. Se trata de una cuestión especialmente delicada porque la Argentina no ha presentado pruebas que permitan cuestionar el resultado proclamado por las autoridades electorales brasileñas. La prudencia diplomática exige, en circunstancias de esta naturaleza, evitar afirmaciones que puedan ser interpretadas como una intromisión en los asuntos internos de otro Estado.

La escalada, además, no comenzó ahora. El enfrentamiento se profundizó cuando el presidente Javier Milei viajó a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario". La reacción brasileña fue inmediata y, desde entonces, la relación bilateral quedó atrapada en una dinámica de confrontación que poco contribuye a resolver los problemas concretos que comparten ambas naciones.

El mayor riesgo es que las diferencias políticas terminen afectando intereses económicos que exceden ampliamente a los actuales gobiernos. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y un mercado decisivo para la industria automotriz, la agroindustria y las exportaciones energéticas. También requiere coordinación bilateral la expansión de la infraestructura necesaria para llevar gas de Vaca Muerta al mercado brasileño.