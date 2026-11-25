La detección en Argentina del linaje PJ.2.1 del coronavirus constituye un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de no considerar definitivamente superada la amenaza del COVID-19. Si bien la identificación de tres casos en pacientes internados en hospitales bonaerenses no configura, por ahora, una situación de gravedad, el hallazgo demuestra que el virus continúa circulando, mutando y adaptándose.

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Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) identificaron este linaje descendiente de Ómicron mediante estudios de secuenciación genética realizados sobre muestras de dos bebés, de uno y dos meses, y de un adulto de 58 años. Se trata de un trabajo científico que vuelve a poner en valor la importancia de contar con capacidad técnica para detectar tempranamente modificaciones en el comportamiento del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud incorporó al PJ.2.1 a la categoría de variante bajo vigilancia, debido al incremento de su presencia en distintos países, principalmente Canadá y Estados Unidos, además de los casos registrados en Brasil. Sin embargo, el organismo considera bajo el riesgo adicional para la salud pública y, hasta el momento, no existen evidencias suficientes que permitan afirmar que esta variante provoca cuadros más graves.

La prudencia, por lo tanto, debe prevalecer sobre cualquier reacción alarmista. Pero prudencia tampoco significa indiferencia. La experiencia de los últimos años demostró que minimizar las primeras señales puede tener consecuencias cuando se trata de un virus con capacidad de propagación y mutación permanente.

Los síntomas asociados al nuevo linaje son similares a los de otras variantes: fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal y malestar general. Precisamente por esa similitud con cuadros gripales o resfríos, resulta necesario prestar atención a la evolución de los síntomas y realizar los controles correspondientes cuando exista sospecha de infección.

La principal herramienta preventiva continúa siendo la vacunación. Los estudios realizados indican que los anticuerpos generados por formulaciones adaptadas a variantes recientes conservan capacidad para neutralizar al PJ.2.1, particularmente para reducir el riesgo de enfermedad grave. Por ello, mantener actualizados los esquemas de inmunización constituye una recomendación que no debería ser postergada.

La atención debe concentrarse especialmente en adultos mayores, personas inmunosuprimidas, embarazadas y pacientes con enfermedades preexistentes. También requieren particular cuidado los bebés menores de seis meses, que todavía no pueden recibir la vacuna contra el COVID-19.

El coronavirus no desapareció. Se transformó en una infección de circulación permanente que exige vigilancia y prevención. Frente a una nueva variante, la respuesta más responsable no consiste en generar temor, sino en aprender de la experiencia. Investigación científica, seguimiento epidemiológico, vacunación actualizada y cuidados básicos siguen siendo las mejores defensas para evitar que un riesgo controlable vuelva a convertirse en una crisis sanitaria.