La historia no ha podido descifrar el momento exacto en que el General Perón se dio cuenta que, con sus arengas grabadas desde su exilio en Puerta de Hierro, dirigidas sobre todo a sus jóvenes militantes, estaba engendrando un monstruo. Encarnado en la lucha armada que propusieron el ERP, Montoneros, las FAP, las FAR, etc. y corporizada en una juventud que estaba decidida a jugarse la vida por el: "Perón Vuelve". Pero que, como contrapartida, engendró otro monstruo: el terrorismo de Estado. Así, entre bombas, torturas y secuestros, nuestras calles se bañaron de sangre y escribieron quizás nuestra historia más triste: la de los años 70.

En uno de sus libros, Juan Bautista "Tata" Yofre cuenta que una primera revelación de ese "darse cuenta" del líder, la recibió una de las integrantes del vuelo que lo traía definitivamente de vuelta al país, el 20 de junio de 1973. Perón le habría confesado que volvía con el apoyo del pueblo, pero también con el respaldo de los Estados Unidos, "para combatir al comunismo". Que, traducido, era terminar con aquella "juventud maravillosa" a la que alentó, pero que había sido infectada por organizaciones marxistas y de la izquierda revolucionaria, producto de la revolución cubana ("El gran secreto del retorno de Perón en 1973").

Ese "monstruo" lo esperaba armas en mano en Ezeiza, dispuesto a jugarse por un lugar preferencial en el acto de bienvenida, contra la ortodoxia peronista, corporizada en la CGT y el peronismo tradicional. Dos bandos. Resultado fue la llamada "Masacre de Ezeiza". Desencadenada la lucha, hubo otros hechos significativos, entre ellos: el asesinato del líder sindical Ignacio Rucci; el día que Perón echó de la Plaza de Mayo, el 1 de mayo de 1974, a "esos imberbes que gritan"; la Juventud se retiró, y se declaró en clandestinidad. Con Perón ya fallecido, Isabelita mandó "aniquilar" a los insurrectos. Y sobrevino la guerra fratricida, con heridas que aún no cierran. Renovadas ahora, vista las derivaciones del suspendido acto por la memoria del montonero Mario Roberto Santucho, líder del ERP, que propuso Ciencias Sociales de la UBA. Los 70 no están cerrados.

Este trazo de la historia argentina, sirve para introducirnos en el tema actual de la economía y la política. Como intentó Perón en el exilio, tanto se ha hecho y propalado desde hace tiempo y desde distintos sectores, por crear un clima de desestabilización y desmadre de las cuentas públicas, con el objetivo de terminar con Milei, que las subas habidas en el riesgo país, en el dólar, y la confirmación de que "técnicamente estamos en recesión" fueron saludados como "victorias de guerra" por ese enjambre de tira bombas. Mayoritariamente nucleados en la oposición, y con la adhesión del llamado "círculo rojo". Con una proliferación abundante, y sesgada, de opinables encuestas, a partir de las cuales vimos como muy reputados comunicadores, Pagni por ejemplo, daban por hecho que a la par que crecía la mala imagen del presidente, subía aceleradamente la de la ex presidenta y seguidores. Aparecieron estadísticas novedosas, como las de medir índices morosidad, establecer hasta qué día le alcanza la plata "a la gente" y otras por el estilo. Por supuesto, muy subjetivas e intencionadamente puestas en cabeza de aproximadamente un "70% de la población", sin precisar en base a que método se llegó a constatar ese número tan alto de gente necesitada. Al respecto, el gobierno actual nunca negó, ni ocultó como hizo el anterior, los índices de pobreza que arroja el INDEC, que está en un 32,3%. Altísimo, pero mejorado con relación al 57% que dejó la dupla Fernández-Massa. Y lejos de aquél 70% de menesterosos.

Tal como le pasó a Perón, que tardó en darse cuenta del monstruo que había fecundado, ese "círculo rojo" compuesto por empresarios que perdieron sus privilegios, por periodistas, o medios, que se quedaron sin pauta, y otros actores a los que les cuesta amoldarse a los cambios que exige vivir con las restricciones que implica mantener el equilibrio fiscal, hoy estarían como descifrando si acaso no se "les fue la mano" en su afán por desplazar a este gobierno. Advierten que, si tienen éxito, lo que venga en reemplazo acaso sea peor, similar a aquél monstruo que fomentó el General con sus mensajes grabados desde el exilio.

Joaquín Morales Sola, escribió en el diario La Nación, este martes, una columna que tituló: "El círculo rojo, preocupado por Milei", que tiene mucho que ver con esa mal calculada operación de desestabilización. Dice en el encabezado que el "establishment, o sea el circulo rojo, transmite su inquietud porque percibe que el Presidente puede perder la elección y ser reemplazado por un peronismo que revierta las reformas". Olfatean-dice- que una derrota del líder libertario podría reinstalar el poder del peronismo.

Por otra parte, llamó la atención que este viernes no apareciera la habitual nota de Marcelo Bonelli en Clarín, defenestrando a Milei, por supuesto. Tanto Marcelo Longobardi, como Carlos Pagni, se apresuraron en opinar que fue un acto de censura de Milei, quien habría obligado y amenazado a Clarín a no publicar esa nota. Curiosamente, una copia de la nota "censurada" le llegó a manos de Longobardi, quien la leyó completa en su programa de streaming, donde Bonelli le caía con todo a Milei y el supuesto fracaso de su política económica.

Censurar, sería una novedosa actitud del presidente, quien hasta ahora había insultado de arriba abajo a ese abanico de "periodistas ensobrados", como les llamó, pero nunca impidió ejercieran la libertad de prensa. Ni los amenazó, ni los mandó a perseguir con el ARCA, o los investigó con la ex SIDE. Ni mandó obstruir la planta de distribución del Diario Clarín, ni causó disturbios en los pasillos de TN, ni preguntó, amenazante, "¿Qué te pasa Clarín, estás nervioso?", como hizo Kirchner en 2009, cuando era presidente del Justicialismo. Tampoco, porque no la hay, ejerció presión regulando la pauta, como cuando se la quitaron al grupo Perfil, que ganó una causa judicial, o "dando y quitando" según quien fuera.

La aparición de Patricia en escena, tomando distancia de Milei y sobre todo del ministro Caputo, y erigiéndose, aunque no lo diga, como una alternativa a Milei, "para preservar el proyecto", parecer ser el ancla que logre, para ese círculo rojo, el doble propósito de destronar a Milei, pero que no vuelva el peronismo. La aparición de Patricia en escena, tomando distancia de Milei y sobre todo del ministro Caputo, y erigiéndose, aunque no lo diga, como una alternativa a Milei, "para preservar el proyecto", parecer ser el ancla que logre, para ese círculo rojo, el doble propósito de destronar a Milei, pero que no vuelva el peronismo.

El tema Bonelli fue aclarado el viernes por la periodista Laura Di Marco, otra de las destratadas por Milei, quien sin embargo les embarró los argumentos a sus colegas Pagni y Longobardi, al informar que no hubo tal acto de censura, pues sería decisión de la propia editorial de Clarín, ya que el informe de Bonelli carecía de hacer una denuncia concreta. Además, omitía las importantes novedades producidas el jueves en el Congreso.

Entonces, ¿qué hacer ahora?, se preguntará el círculo rojo y el ejército de críticos a Milei. La aparición de Patricia en escena, tomando distancia de Milei y sobre todo del ministro Caputo, y erigiéndose, aunque no lo diga, como una alternativa a Milei, "para preservar el proyecto", parecer ser el ancla que logre, para ese círculo rojo, el doble propósito de destronar a Milei, pero que no vuelva el peronismo.

A estos sueños húmedos, les ha contestado el "casi derrotado" con grandes victorias en el Congreso este jueves, lugar donde arrancó en franca minoría pero que ahora se ve fortalecido. Sobre todo por la influencia de los gobernadores, cuyas provincias se ven favorecidas por el movimiento que traen, RIGI de por medio, los hidrocarburos, el gas y la minería. San Juan, entre ellas, que es uno de los focos más atractivos para esos inversores. Y de miles de trabajadores, y sus familias, que están dispuestas a radicarse aquí para enrolarse en uno de esos emprendimientos.

Así, la reforma de Senadores a la Carta Orgánica del Banco Central, es quizás el logro más trascendente, habida cuenta que cierra el paso a cualquier gobernante que quiera emitir por emitir. Es un tiro certero contra la inflación. La suspensión de las PASO, las leyes contra la Ludopatía, la media aprobación del Presupuesto y la ley de Ficha Limpia, fueron las respuestas de mortero que tenía preparado el Gobierno, con aquellos apoyos, para derribar la ofensiva desatada desde el ahora desorientado círculo rojo y la oposición. Que, es de esperar, no se quedarán quietos.