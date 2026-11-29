La creación de una red policial especializada para intervenir en casos de violencia de género constituye una medida necesaria para fortalecer la prevención y, especialmente, mejorar la primera respuesta frente a situaciones que pueden agravarse rápidamente. En San Juan, donde durante 2026 se registraron tres femicidios, la iniciativa adquiere una dimensión que excede la capacitación de los efectivos: se trata de dotar al Estado de mejores herramientas para proteger vidas.

Quienes primero llegan ante una denuncia de violencia intrafamiliar suelen ser los policías que patrullan los barrios y las localidades. De su capacidad para reconocer los riesgos, contener a la víctima, aplicar correctamente los protocolos y activar los mecanismos de protección puede depender la evolución de un caso. Por ello, no alcanza con disponer de organismos especializados si la primera intervención no es adecuada.

Desde septiembre se desarrolla un programa de formación que contempla ocho encuentros y reúne a efectivos de distintas dependencias y departamentos, incluidos Valle Fértil y Sarmiento. La capacitación aborda aspectos jurídicos y psicológicos, protocolos de actuación y mecanismos de asistencia disponibles en la provincia. También procura brindar herramientas concretas para el contacto inicial con las víctimas y para una derivación rápida y coordinada.

Uno de los mayores aciertos de la propuesta es su alcance territorial. La violencia no distingue entre el Gran San Juan y los departamentos más alejados, pero las posibilidades de acceso a los organismos especializados sí pueden variar considerablemente. En esas localidades, las distancias pueden convertirse en un obstáculo adicional para una mujer que necesita protección urgente. Contar con policías preparados para intervenir correctamente puede reducir esa brecha.

El trabajo conjunto entre la Dirección de Género, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, con la participación de especialistas y expositores de la Policía Federal, representa además una señal positiva de articulación institucional. La lucha contra la violencia requiere precisamente eso: organismos que no actúen de manera aislada, sino coordinadamente y con responsabilidades claramente definidas.