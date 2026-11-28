De pronto al entrar en el segundo cuarto del siglo XXI, una acreditada docente sanjuanina decidió escribir sobre Tucunuco, ese pueblo a la vera de la ruta 40, en el departamento Jáchal, a 140 km de la Ciudad de San Juan, y del que llegaron a enamorarse los gobernadores Federico Cantoni y Eloy Camus. Pero no es casual esta circunstancia ya que la evocación que genera se nos presenta única y hasta eterna. Elodia Ramos, maestra, profesora y magister en Gestión de Organizaciones, orientación Recursos Humanos, tuvo numerosos testimonios a lo largo de su vida sobre la experiencia de hermanos mayores suyos en esa localidad, y decidió escribir un libro, “Tucunuco, un pueblo fantasma”, para volcar en sus páginas decenas de recuerdos y vivencias familiares que atesoró a lo largo de su vida.

El pueblo comenzó siendo una posta en el siglo XIX, es decir un puesto en el camino donde se cambiaban caballos, descansaban viajeros, y hasta cumplía servicios de correos. Protagonizó muchos cambios a lo largo de la primera mitad del siglo XX, hasta que el citado ex gobernador Cantoni, en 1950, después de ser dos veces primer mandatario y embajador en la URSS, llegó a construir allí la plaza central y la iglesia del pueblo. Acabamos de nombrar también a Camus, en su juventud diputado, amigo de Cantoni y luego líder peronista que gobernó San Juan durante el periodo 1973-1976, gestionó crear una colonia agrícola en Tucunuco a cuya convocatoria respondieron positivamente varias familias bonaerenses y de otros rincones del país que llegaron a San Juan en busca de un próspero futuro en ese lugar.

La idea era que esos nuevos pobladores desarrollaran emprendimientos en zonas no habitadas de Tucunuco, de unas 76.000 hectáreas. Escribe Ramos que “se hizo una convocatoria y se comprueba que serían alrededor de 16 casas las que se podrían construir”, en función de quienes llegaban a habitar el pueblo. La gente que fue seleccionada para este proyecto venía de Buenos Aires y otros lugares. Aclara la autora que las personas “fueron seleccionadas por sus estudios y su espíritu de querer hacer cosas y vivir allí; era una manera de poblarlo”.

También recuerda que le dijeron que “la mayoría eran gente joven, universitarios, y con niños. Y por ello iba a funcionar una escuela con 70 alumnos, de las 16 familias que llegaban”. El gobierno les daba todos los materiales y “los mismos jefes de cada familia interesada construían sus casas”. Incluso “hoy día si uno ve, están las estructuras de las casas, sin puertas ni ventanas porque se las han robado, y también hay una iglesia”. Recuerda ademas Elodia Ramos que “allí vivieron en aquellos momentos mis tres hermanos mayores, éramos diez hermanos, e incluso mucho despues que tuvieron que irse todos los habitantes, volvimos al lugar para saber como habia quedado todo”. Es que en septiembre de 1976 Tucunuco quedó desierto, “sin nadie de aquellas familias que habían llegado llenas de esperanza”. Tuvieron que abandonar Tucunuco y dejar atrás toda la esperanza sembrada en esa tierra, y todo por el golpe militar del 24 de marzo de 1976, y de la persecución de los golpistas, llegando a caer presos cuatro personas del pueblo.

“A partir de ese momento comenzó a convertirse en el misterioso desierto que es hoy”, asegura Elodia. Incluso recuerda que “la última maestra que dio clases allí, dejó escrito en el pizarrón que el pueblo se iba con lágrimas en el corazón”. Por todo esto, reconoce la autora que “lo que hoy llama la atención de este lugar es que se trata de un pueblo fantasma. En realidad nosotros fuimos 10 hermanos y en este libro trato de recordar historias nuestras de allí”.