Hechos de violencia que encienden luces de alerta en nuestra sociedad

Los violentos episodios registrados el domingo último por la noche en la Plaza Héroes de Malvinas, en Santa Lucía, y en el Barrio Pie de Palo del departamento Caucete, no pueden ser considerados hechos aislados ni una simple consecuencia de conflictos entre familias. Por el contrario, constituye una nueva señal de alarma sobre una realidad que desde hace tiempo viene instalándose en distintos puntos de la provincia de San Juan y que preocupa cada vez más a la sociedad: la creciente naturalización de la violencia en espacios públicos donde deberían reinar la tranquilidad y la convivencia.

En el hecho de Santa Lucía, dos hombres que se movilizaban en motocicleta efectuaron varios disparos frente a decenas de familias y niños que disfrutaban de la noche en una plaza recientemente remodelada y convertida en uno de los principales lugares de encuentro del barrio. Los agresores, según las primeras averiguaciones, buscaban atacar a integrantes de una familia con la que mantenían un conflicto de larga data. Sin embargo, cuando las balas comienzan a cruzar un espacio público, el objetivo deja de ser una persona determinada y pasa a ser toda una comunidad que queda expuesta al terror.

Afortunadamente no hubo heridos, pero ello no disminuye la gravedad del episodio. Las imágenes de vecinos arrojándose al suelo para proteger a sus hijos, personas corriendo desesperadamente en busca de refugio y una plaza que en pocos minutos quedó completamente vacía reflejan un escenario que hasta hace algunos años parecía impensado para San Juan.

La preocupación de los vecinos también se concentró en la demora de la respuesta policial, que llegó más de media hora después del ataque. Si bien trascendió que en ese mismo momento efectivos intervenían simultáneamente en otro hecho de violencia ocurrido en Villa del Sur, la sensación de desprotección quedó instalada entre quienes presenciaron la balacera.

El suceso de Caucete fue calificado como una violenta pelea de clanes y fue tal la agresión desplegada que los vecinos terminaron destruyendo un móvil policial, además de poner en peligro al resto del vecindario.

La ciudadanía comprende las limitaciones operativas que pueden presentarse por parte de la Policía, pero también exige una capacidad de respuesta acorde con una realidad delictiva que se ha vuelto más compleja.

Lo sucedido en Santa Lucía se suma a una larga lista de episodios violentos registrados durante los últimos meses en distintos departamentos de la provincia. Barrios de diversas características sociales han comenzado a convivir con enfrentamientos, agresiones armadas y situaciones que hace poco tiempo parecían excepcionales. Esa reiteración no debe ser minimizada ni interpretada como parte de una nueva normalidad.

La violencia no reconoce límites geográficos ni diferencias económicas. Cuando se instala como mecanismo para resolver conflictos personales o familiares, termina afectando a toda la sociedad. Cada disparo efectuado en una calle, una plaza o un barrio representa una amenaza para cualquier vecino inocente y erosiona uno de los derechos más elementales: vivir en paz.

Frente a este escenario resulta indispensable una respuesta integral. La actuación policial constituye una herramienta fundamental, pero no suficiente. La investigación judicial deberá avanzar con rapidez para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Paralelamente, las autoridades políticas, las instituciones sociales, los municipios, el sistema educativo y las organizaciones comunitarias deben fortalecer las acciones preventivas destinadas a evitar que estos conflictos escalen hasta poner en riesgo la vida de personas ajenas a las disputas.

San Juan siempre se distinguió por ser una provincia donde la convivencia y la tranquilidad formaban parte de su identidad. Permitir que la violencia gane terreno significaría resignar uno de sus principales valores. Lo ocurrido en la Plaza Héroes de Malvinas debe transformarse en un llamado de atención para todos los sectores con capacidad de decisión. No basta con lamentar cada episodio una vez consumado. Es momento de actuar con firmeza, coordinación y planificación para impedir que el miedo se adueñe de los espacios públicos y para garantizar que las familias vuelvan a disfrutar de sus barrios con la seguridad y la confianza que nunca debieron perder.