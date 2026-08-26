JetSmart llega a San Juan y reabre el desafío de la competencia aérea

La llegada de JetSmart a San Juan representa una noticia auspiciosa para la conectividad de la provincia y, al mismo tiempo, una oportunidad para recuperar una competencia que resulta indispensable para mejorar las condiciones de viaje. La aerolínea low cost comenzará a unir el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento con Aeroparque Jorge Newbery desde el 19 de noviembre, con cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes.

El desembarco ingresó ya en su etapa comercial y los pasajes se encuentran disponibles. La evolución de los precios permite advertir, además, cómo funciona un mercado sometido a la oferta y la demanda. Cuando la ruta fue anunciada, el 8 de julio, la empresa ofreció tickets promocionales desde $39.100 por tramo, con tasas e impuestos incluidos. Poco más de un mes después, para el vuelo Buenos Aires-San Juan del 19 de noviembre, la tarifa publicada partía de $81.628, sujeta a disponibilidad y a las variaciones propias del sistema de precios de la compañía.

La diferencia no debería sorprender. Las tarifas promocionales cumplen la función de estimular la demanda inicial, mientras que los valores posteriores responden a la ocupación y a las condiciones comerciales. Lo importante, en definitiva, es que exista una oferta suficiente que permita al pasajero comparar y elegir.

En ese punto reside el verdadero valor de la llegada de JetSmart. La reducción de las operaciones de Flybondi había dejado a la principal conexión aérea de San Juan en una situación más vulnerable, con Aerolíneas Argentinas ocupando un lugar predominante. La incorporación de un nuevo operador puede modificar ese escenario y obligar a las compañías a competir por pasajeros mediante precios, frecuencias y calidad del servicio.

Para una provincia que necesita fortalecer su actividad turística y sus vínculos económicos, contar con más alternativas aéreas no es un lujo. Es una condición para ampliar mercados, facilitar la llegada de visitantes y reducir las dificultades que enfrentan quienes deben trasladarse regularmente a Buenos Aires.