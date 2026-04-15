La burocracia sigue siendo el gran peso invisible que frena a los emprendedores

En la Argentina, emprender no solo implica asumir riesgos económicos o competir en mercados cada vez más exigentes. También supone atravesar un laberinto burocrático que, lejos de facilitar la actividad productiva, suele convertirse en el principal obstáculo para quienes intentan crear trabajo y generar oportunidades. La burocracia, muchas veces naturalizada, termina siendo el enemigo silencioso del desarrollo económico tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Abrir un negocio en el país puede significar iniciar una carrera de resistencia administrativa. Los requisitos cambian de un municipio a otro, los trámites se multiplican en los tres niveles del Estado y los costos aparecen incluso antes de que el emprendimiento genere su primer ingreso. A ello se suman los tiempos de espera para habilitaciones y permisos, que ponen a prueba la paciencia y, en muchos casos, la viabilidad misma del proyecto.

No resulta casual que, según un informe de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), el 60% de los emprendedores considere difícil o muy difícil realizar trámites con el Estado. Entre los principales problemas aparecen la obtención de permisos, certificaciones, el acceso a programas públicos y la formalización empresarial. En otras palabras, el sistema parece exigir experiencia y recursos que justamente quienes comienzan no poseen.

La frase que circula habitualmente entre emprendedores –"tu gran socio, que no elegís, es el Estado"- refleja una realidad extendida. Ese socio obligatorio resulta muchas veces obsoleto, con procedimientos diseñados para otra época y estructuras que no dialogan entre sí. Mientras el discurso político destaca la importancia del emprendedurismo, la práctica cotidiana demuestra que aún falta traducir esa intención en simplificación real.

Los pasos iniciales para formalizar una actividad lo evidencian el hecho de obtener el CUIT, inscribirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, definir categorías fiscales según variables complejas, registrarse en Ingresos Brutos y gestionar habilitaciones comerciales. Si el negocio opera en más de una provincia, aparece además el Convenio Multilateral, un sistema que incrementa la carga administrativa. Todo ello antes de comenzar a facturar.

El problema no es solo el tiempo invertido, sino también el costo. De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, una pyme puede enfrentar hasta 39 cargas tributarias distribuidas entre Nación, provincias y municipios, muchas de ellas originadas como medidas transitorias que terminaron volviéndose permanentes. A esto se agregan tasas locales que, con frecuencia, no ofrecen una contraprestación clara.

La burocracia se transforma así en una piedra en la mochila del emprendedor: consume energía, recursos y creatividad que deberían destinarse a innovar, crecer y generar empleo. Si el país aspira a desarrollarse, deberá comprender que cada trámite innecesario es una barrera al progreso.

Simplificar procesos, unificar criterios y reducir cargas no es un favor al sector privado; es una condición indispensable para que más argentinos puedan emprender, sostener sus proyectos y convertirse en motores genuinos de la economía real.