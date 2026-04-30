La soberanía sobre las Islas Malvinas nuevamente en el debate global

La cuestión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ha vuelto a ocupar el centro de la escena internacional a partir de una noticia que sacudió a la diplomacia global: la posibilidad de que Estados Unidos evalúe retirar su respaldo diplomático al Reino Unido en el conflicto por las islas. Según trascendió, esta reconsideración estaría vinculada a las tensiones surgidas entre Washington y algunos aliados de la OTAN que no habrían acompañado con suficiente firmeza a la potencia norteamericana durante su reciente conflicto con Irán.

La sola posibilidad de un cambio en el tradicional alineamiento estadounidense cayó como una bomba en Londres y generó una rápida reacción en Buenos Aires. El canciller argentino Pablo Quirno reafirmó en redes sociales los derechos soberanos de la Argentina sobre las Malvinas, las Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur, recordando que la ocupación británica iniciada en 1833 constituye, desde la perspectiva argentina, un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que dio origen a una situación colonial aún vigente.

El pronunciamiento fue respaldado públicamente por el presidente Javier Milei, quien compartió el mensaje del canciller y reforzó la tradicional consigna nacional: "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas". Del otro lado del Atlántico, la respuesta no tardó en llegar. Un vocero del primer ministro Keir Starmer reiteró que la postura británica sobre la soberanía de las islas es histórica y no ha cambiado, reafirmando el argumento del principio de libre determinación de los habitantes del archipiélago.

Este punto constituye, precisamente, uno de los principales ejes de la disputa. Para Londres, la voluntad de los isleños es determinante; para Buenos Aires, en cambio, ese principio no resulta aplicable a un territorio cuya población fue establecida tras una ocupación militar. La diferencia jurídica y política entre ambas interpretaciones ha sido, durante décadas, el nudo del conflicto.

En este contexto, el canciller argentino también denunció las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en el área, calificándolas de ilegales. Al mismo tiempo, reiteró la disposición del país a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido con el objetivo de alcanzar una solución pacífica y definitiva, en línea con las resoluciones de las Naciones Unidas.