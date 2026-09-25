Malvinas en la ONU: un reclamo que vuelve a desafiar la diplomacia internacional

La cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional argentina, esta vez desde la tribuna de las Naciones Unidas, donde el presidente Javier Milei ratificó el carácter nacional del reclamo de soberanía y reclamó al Reino Unido la reanudación de las negociaciones. El planteo adquiere especial significación porque coloca nuevamente ante la comunidad internacional una controversia que lleva décadas sin una solución y que continúa generando decisiones unilaterales con impacto sobre los recursos del Atlántico Sur.

La posición argentina fue expresada en un marco diplomático particularmente sensible. El canciller Pablo Quirno respondió ante la Asamblea General a las manifestaciones del primer ministro británico Andy Burnham y reafirmó la postura nacional respecto de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Paralelamente, la Cancillería presentó una protesta por la extensión de licencias hidrocarburíferas vinculadas con las islas, incorporando la explotación de recursos naturales como un componente cada vez más relevante de la disputa.

En ese escenario, la decisión de llevar el reclamo nuevamente a la ONU permite recordar que la cuestión Malvinas no constituye solamente una discusión bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. Existe también una dimensión multilateral que compromete a la comunidad internacional y, particularmente, a un organismo que durante años ha producido pronunciamientos favorables a la necesidad de encontrar una solución negociada.

Precisamente allí se ubica uno de los aspectos centrales del mensaje presidencial. Milei cuestionó la capacidad de Naciones Unidas para hacer efectivas sus propias resoluciones y sostuvo que la Argentina no permanecerá a la espera de que el organismo internacional esté a la altura de su mandato. Al mismo tiempo, ratificó que la estrategia argentina continuará siendo pacífica, práctica y orientada a la recuperación de las negociaciones.

La discusión adquiere además una dimensión estratégica por el creciente interés internacional sobre los recursos energéticos y minerales del Atlántico Sur. Petróleo, gas, pesca y otros recursos convierten a la región en un espacio de creciente importancia económica y geopolítica. Por eso, el reclamo de soberanía también debe ser acompañado por una política consistente de protección de los intereses nacionales.