Mayor presencia policial para otorgar tranquilidad durante el receso de invierno

El comienzo del receso invernal representa uno de los períodos de mayor movimiento de personas en la provincia. Familias sanjuaninas que aprovechan los días de descanso, turistas que llegan atraídos por los paisajes y las propuestas culturales, y una intensa actividad comercial conforman un escenario que exige una planificación especial por parte del Estado. En ese contexto, el amplio operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno de San Juan constituye una medida acertada que busca prevenir incidentes y garantizar que las vacaciones transcurran con normalidad.

El despliegue iniciado el pasado viernes, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad, no se limita a incrementar la presencia policial en los lugares de mayor circulación. Se trata de un dispositivo integral que comprende patrullajes en rutas, centros comerciales, espacios recreativos y los principales destinos turísticos de la provincia, donde durante estas semanas se espera una importante afluencia de visitantes.

La incorporación de más de 200 efectivos destinados específicamente a reforzar la seguridad en sitios turísticos demuestra una adecuada previsión frente al incremento de la demanda. A ello se suma un aspecto especialmente valioso: la capacitación de 120 policías para brindar orientación y asistencia a quienes visiten San Juan. En la actualidad, la seguridad ya no consiste únicamente en prevenir delitos, sino también en ofrecer un servicio cercano, eficiente y dispuesto a colaborar con el ciudadano y el turista. Esa actitud fortalece la imagen institucional de la provincia y contribuye a consolidar su perfil como destino turístico.

La participación coordinada de las distintas dependencias policiales, junto con las divisiones especializadas y el cuerpo de Bomberos, permite afrontar de manera más eficiente cualquier contingencia que pudiera surgir durante estas semanas. La coordinación entre áreas constituye uno de los factores determinantes para que un operativo de estas características alcance resultados satisfactorios.

Mención especial merece la previsión adoptada frente a eventuales concentraciones masivas. La posibilidad de nuevas presentaciones de la Selección Argentina suele generar reuniones espontáneas de miles de personas en plazas y espacios públicos. La experiencia demuestra que estos encuentros, aunque motivados por la alegría popular, requieren una adecuada organización para evitar accidentes, desórdenes o situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes.