Alcanzar desarrollo minero con un mayor protagonismo sanjuanino

La aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero por parte de la Cámara de Diputados de San Juan constituye un paso significativo en el camino hacia una minería con mayor capacidad para generar beneficios concretos dentro de la provincia. Más allá de los aspectos técnicos de la norma, el amplio consenso político alcanzado durante su tratamiento revela una coincidencia poco frecuente en torno a un objetivo estratégico: convertir la riqueza mineral en un verdadero motor de desarrollo para los trabajadores, las empresas y las comunidades sanjuaninas.

Durante años, la minería ha demostrado ser una de las actividades económicas con mayor potencial para impulsar el crecimiento provincial. Sin embargo, también ha sido objeto de un debate recurrente sobre el alcance real de sus beneficios para la economía local. La nueva legislación procura responder a ese desafío estableciendo reglas claras que promuevan una mayor participación de la mano de obra y de los proveedores sanjuaninos en cada etapa de los futuros emprendimientos.

La meta de que al menos el 80% del personal contratado tenga residencia en San Juan representa una apuesta decidida por el empleo local. La prioridad otorgada a los habitantes de los departamentos donde se desarrollen los proyectos también responde a un criterio de equidad territorial, procurando que las comunidades más cercanas a las explotaciones sean las primeras beneficiarias de las oportunidades laborales que genera la actividad.

En el mismo sentido, el objetivo de que el 60% de las contrataciones de bienes, servicios y obras recaiga en empresas radicadas en la provincia apunta a fortalecer un entramado productivo capaz de acompañar el crecimiento del sector minero. Esta política no supone privilegios indiscriminados, sino la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, generando un círculo virtuoso de inversión, capacitación e innovación para las firmas locales.

Uno de los aspectos más valiosos de la ley radica en la obligación impuesta a las compañías mineras de informar con anticipación sus futuras necesidades de compras y contrataciones. Esa previsibilidad permitirá que las empresas sanjuaninas planifiquen inversiones, incorporen tecnología, formen recursos humanos y se preparen para responder con mayores niveles de competitividad a las demandas del mercado minero.