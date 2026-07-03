Los puentes sobre el Río Los Patos que servirán al desarrollo y a la comunidad

La minería moderna encuentra su verdadera legitimidad cuando logra trascender los límites de la explotación de los recursos naturales para convertirse en un motor de desarrollo integral de las comunidades donde se instala. En ese sentido, la decisión del proyecto cuprífero Los Azules de construir dos puentes sobre el río Los Patos constituye una señal alentadora de un modelo de inversión que comienza a comprender que el crecimiento económico debe ir acompañado de obras concretas que permanezcan como patrimonio de la sociedad.

El anuncio realizado durante los últimos días representa mucho más que una mejora logística para el acceso al yacimiento. La construcción de un cruce provisorio y, posteriormente, de un puente definitivo de hormigón de 240 metros de longitud permitirá fortalecer la conectividad de Calingasta, una necesidad largamente planteada por quienes viven y desarrollan sus actividades en esa región cordillerana.

Las obras forman parte del nuevo corredor vial que unirá la Ruta Provincial 12 con la Ruta Nacional 149, facilitando el transporte de personas, bienes y servicios. Sin embargo, el aspecto más relevante es que la infraestructura no tendrá un uso exclusivo para la empresa minera. Una vez concluida la etapa de construcción, los habitantes del departamento continuarán beneficiándose con una obra que mejorará las condiciones de circulación, reducirá los riesgos asociados a los cruces del río y favorecerá nuevas oportunidades productivas y turísticas.

También merece destacarse el impacto inmediato que tendrá el proyecto sobre el empleo local. La participación de contratistas de San Juan y de trabajadores de la comunidad durante la ejecución de ambas etapas refleja una política que prioriza la generación de oportunidades para quienes habitan el departamento. A ello se sumará, en la etapa de construcción de la mina prevista para 2027, la creación de miles de puestos de trabajo que dinamizarán la economía regional y fortalecerán el entramado de proveedores sanjuaninos.

Naturalmente, estas inversiones no eximen a las empresas del cumplimiento estricto de las normas ambientales ni de la obligación de mantener un diálogo permanente con las comunidades. La licencia social se construye todos los días mediante la transparencia, el respeto por el ambiente y el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos.