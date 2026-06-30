San Juan, una ventana privilegiada para observar el universo de la mejor manera

Que San Juan haya sido distinguida como el mejor lugar de Argentina para observar las estrellas no constituye una sorpresa para quienes conocen las extraordinarias condiciones naturales que posee la provincia. Sin embargo, el reciente reconocimiento otorgado por el diario nacional El Cronista, al ubicar a El Leoncito en el primer lugar de un ranking de los sitios más impactantes del país para contemplar el cielo nocturno, representa una valiosa ratificación de un patrimonio que los sanjuaninos deben preservar y potenciar.

El departamento Calingasta, con el Parque Nacional El Leoncito como escenario privilegiado, reúne condiciones difícilmente igualables. Más de 300 días de cielos despejados al año, una atmósfera seca, escasa nubosidad, gran altitud sobre el nivel del mar y una reducida contaminación lumínica convierten a esta región en uno de los mejores observatorios naturales del continente. No se trata únicamente de una belleza paisajística, sino de un recurso estratégico que combina ciencia, turismo y desarrollo económico.

La publicación de El Cronista, que también incluye a las Salinas Grandes de Jujuy y al Campo de Piedra Pómez de Catamarca, confirma que San Juan ha logrado consolidar un liderazgo nacional en materia de turismo astronómico. Ese posicionamiento no es producto del azar, sino de años de inversión, promoción y trabajo conjunto entre organismos públicos, instituciones científicas y el sector privado.

La provincia cuenta además con dos instituciones de enorme prestigio internacional: el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) y la Estación de Altura Carlos U. Cesco. Ambos centros representan la excelencia de la investigación astronómica argentina y, al mismo tiempo, constituyen un atractivo que acerca la ciencia a miles de visitantes, despertando vocaciones y promoviendo el conocimiento del universo.

No es casual que San Juan haya sido declarada Capital Nacional del Turismo Astronómico. Ese reconocimiento sintetiza una identidad que trasciende la contemplación del cielo para transformarse en una verdadera política de desarrollo. Cada visitante que llega para maravillarse con la inmensidad de la Vía Láctea también conoce la riqueza paisajística, gastronómica, cultural y productiva de la provincia, generando movimiento económico para hoteles, emprendimientos gastronómicos, guías turísticos y comercios locales.