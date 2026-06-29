La inteligencia artificial exige una ética más comprometida con los valores

El episodio ocurrido en una escuela secundaria del departamento Caucete debe ser interpretado como una seria señal de alerta para toda la sociedad. La presunta utilización de inteligencia artificial por parte de un estudiante para crear y difundir imágenes de contenido sexual de sus compañeras, manipulando fotografías reales, trasciende el ámbito escolar y abre un debate impostergable sobre los límites éticos del uso de las nuevas tecnologías.

Más allá de que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades del caso, el daño causado a las adolescentes involucradas ya pone de manifiesto una realidad inquietante: las herramientas de inteligencia artificial han dejado de ser un recurso exclusivo de especialistas para convertirse en aplicaciones al alcance de cualquier teléfono celular. Esa democratización tecnológica, que ofrece enormes beneficios para la educación, la ciencia y la producción, también multiplica los riesgos cuando no está acompañada por una adecuada formación en valores.

Lo sucedido en Caucete revela que el verdadero problema no es la tecnología en sí misma, sino el uso que se hace de ella. La inteligencia artificial carece de voluntad propia; son las personas quienes deciden emplearla para crear, aprender y resolver problemas o, por el contrario, para humillar, acosar y vulnerar la dignidad ajena. Cuando las herramientas digitales se convierten en instrumentos de violencia, la sociedad debe preguntarse qué está fallando en la formación ética de sus nuevas generaciones.

La circulación de imágenes falsas con contenido sexual representa una forma de violencia digital que puede provocar profundas consecuencias psicológicas, sociales y emocionales en las víctimas. La vergüenza, la angustia, la pérdida de autoestima y el temor a la exposición pública pueden dejar secuelas mucho más duraderas que las derivadas de una agresión presencial. Por ello, minimizar estos hechos bajo el argumento de que 'eran solo imágenes creadas por computadora" constituye un grave error.

Este caso también interpela a las familias, a las escuelas y al Estado. La educación digital ya no puede limitarse al aprendizaje del manejo de dispositivos o aplicaciones. Es indispensable incorporar una verdadera alfabetización ética que enseñe a comprender el impacto de las acciones en el mundo virtual, el respeto por la privacidad, el consentimiento y las consecuencias legales de determinadas conductas.