El tablero invisible: la nueva geopolítica de los espacios no soberanos

El mundo que conocimos hasta el inicio de esta década ya no existe. No se trata simplemente de una crisis económica o de un conflicto regional aislado; estamos inmersos en un complejo y acelerado proceso de transformación de las estructuras tradicionales que nos conduce hacia una metacrisis global.

Esta tercera década del tercer milenio transita en medio de un entramado de crisis locales, regionales y globales. Se trata de desafíos sin precedentes que operan sobre las meta tendencias motrices de nuestro tiempo, manifestándose fundamentalmente en las variables de espacio y tiempo. Este fenómeno se define como un sistema de crisis interconectadas —económicas, políticas, climáticas y tecnológicas— que se refuerzan mutuamente, generando resultados inesperados y, a menudo, irreversibles. Así, la metacrisis global emerge como una propiedad sistémica inevitable. Nuestro déficit de inteligencia para comprender y responder a los riesgos derivados de esta nueva configuración resulta tanto de su complejidad inherente como de la existencia de puntos ciegos ideológicos.

La unidad del espacio geográfico mundial, en su sentido tradicional, se ha visto constantemente modificada desde el siglo XX. La geopolítica originalmente pivoteaba sobre el corazón del territorio terrestre y, poco después, incorporó el espacio marítimo en la formulación de las estrategias e interacciones de poder global. Sin embargo, la geopolítica tradicional centrada exclusivamente en el dominio de la tierra, el mar y el aire ha quedado obsoleta. Hoy, la soberanía se ejerce en los denominados "espacios no soberanos": el ciberespacio, la biosfera, el espacio exterior y los fondos marinos.

Un ejemplo claro de ello es la doctrina militar de Estados Unidos, "Space Warfighting", que transforma la órbita terrestre en un teatro de operaciones bélicas donde el predominio se mide en milisegundos. En realidad, esta estrategia no es del todo nueva: la llamada "Guerra de las Galaxias" de la era Reagan -o más precisamente, la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE)- fue un ambicioso programa de defensa anunciado el 23 de marzo de 1983.

Hoy, los desarrollos de nuevas capacidades bélicas son múltiples y diversos, configurando un escenario de conflicto permanente y una paz cada vez más inasible. Misiles hipersónicos, armas biológicas, robótica, inteligencia artificial, ingeniería genética y nuevos tipos de drones con armas autónomas capaces de atacar blancos sin control humano directo dejan obsoletos a los sistemas de defensa actuales. Todo esto marca una profunda concentración del desarrollo tecnológico, bélico y geopolítico del poder.

La reciente visita de Donald Trump a China, acompañado por una nutrida delegación empresarial, es una clara muestra de intereses comunes; la participación de estos actores indica que el poder tecnológico y el financiero son piezas clave en la mesa de negociación.

Es evidente que, mediante la concertación de decisores políticos y tecno económicos aparentemente opuestos, se conforma un sistema político global. En este, el poder de gestionar dichos avances es ejercido por agentes en un contexto de decisión altamente concentrado en ocasionales jefes de Estado y corporaciones de alta tecnología. En este escenario, China emerge como una potencia decidida a liderar la carrera tecnológica para el año 2040, basando su poder en el control de datos y algoritmos, así como en la IA, la tecnología fundamental del capitalismo del siglo XXI, hoy mejor representada por Pekín que por EE. UU.

De hecho, la reciente Asamblea Popular Nacional (APN) de China adoptó su XV Plan Quinquenal (2026-2030). Estos planes son directrices de alto nivel que marcan las prioridades nacionales, movilizan recursos y orientan la política económica y social de los actores nacionales e internacionales. Este nuevo plan describe cómo el país prevé desenvolverse en un entorno global incierto, fragmentado y en rápida transformación. El documento subraya el desarrollo continuo de prioridades fundamentales, con un mayor énfasis en la autosuficiencia en equilibrio con la integración económica global. La innovación será el motor estratégico de la economía china y una fuerza que moldeará la tecnología, las cadenas de suministro y la inversión global en los próximos años.

Mientras las potencias disputan el control de los datos, el ciberespacio y la órbita terrestre, el mundo transita una nueva "Guerra Global" en tiempo real que redefine la soberanía de las naciones. Mientras las potencias disputan el control de los datos, el ciberespacio y la órbita terrestre, el mundo transita una nueva "Guerra Global" en tiempo real que redefine la soberanía de las naciones.

En el plano global, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y su evolución hacia la Inteligencia Artificial General (IAG) representa el mayor factor disruptivo de nuestra era. La aparición de modelos como DeepSeek ha modificado el paradigma global al reducir drásticamente los costos de implementación, acelerando la integración de la IA en todos los ámbitos de la vida humana.

Sin embargo, esta aceleración no es inocua. Existe una convergencia de riesgos sin precedentes: la intersección de la IA con amenazas nucleares, biológicas y cibernéticas podría superar la capacidad de respuesta humana, especialmente ante la llegada de la Superinteligencia Artificial (SIA), que podría alcanzar una autonomía total fuera del control humano.

El asedio a lo humano y la crisis de sentido crecen exponencialmente con la posibilidad individual de desarrollar todo tipo de artefactos sin control ni evaluación de daños. A nivel social, el diagnóstico es preocupante. La proliferación de plataformas digitales ha simplificado el lenguaje a niveles superficiales, provocando un deterioro cognitivo y una pérdida de capacidad crítica. Como advirtiera Ludwig Wittgenstein: "Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo". Nuestra respuesta actual queda reducida a conceptos e ideas que incorporamos por instrucción y repetición, aceptados como verdades permanentes pese a haber sido originados tiempo atrás para situaciones por completo diferentes.

Si proyectamos el peso de las decisiones que definirán la gobernanza del mañana, la conclusión es imperativa: las instituciones analógicas del siglo XX no pueden gestionar los riesgos del siglo XXI. Es urgente la creación de Comisiones de Planeamiento del Futuro en los parlamentos, como las que ya se impulsaron en Chile, Uruguay y Brasil, y que Argentina arrastra sin concretar desde hace 20 años, para legislar con una visión a largo plazo que proteja los derechos de las generaciones venideras.

En un mundo acelerado por la irrupción del futuro, acosado por crisis institucional; empequeñecida en el tiempo y expuesta a la explosión tecnológica, se requiere un instrumento esencial —a modo de brújula— para orientar la acción humana colectiva e inteligente. La transición ha comenzado a través de la "Inteligencia Colectiva", un método promovido por organizaciones como The Millennium Project. No existen respuestas viables que dependan exclusivamente de líderes geniales; la salida radica en la construcción colaborativa de conocimiento sobre aquellos escenarios futuros donde las decisiones de hoy pueden constituir consecuencias irreversibles.

Evitar los puntos de no retorno no es tarea de líderes providenciales ni de algoritmos aislados. Requiere, en cambio, de una inteligencia colectiva capaz de anticipar y evaluar el impacto de nuestras acciones antes de que sea demasiado tarde. El desafío de la "Humanidad Aumentada" es precisamente ese: utilizar la brújula de la prospectiva no para predecir un destino único, sino para construir, entre todos, un futuro donde la ética y la tecnología caminen de la mano.