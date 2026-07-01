El Zonda: un escenario que trasciende el automovilismo

Pocos escenarios deportivos de la Argentina poseen el prestigio y la mística del autódromo El Zonda "Eduardo Copello". Su particular trazado, abrazado por las serranías del departamento Zonda, ha sido durante décadas sinónimo de velocidad, destreza y grandes jornadas del automovilismo nacional. Sin embargo, los tiempos actuales invitan a mirar este emblemático espacio con una perspectiva más amplia, entendiendo que su enorme potencial puede y debe trascender el deporte motor.

La realización de la primera edición de El Zonda Run, prevista para el próximo 5 de julio, constituye una iniciativa tan innovadora como acertada. Que cientos de corredores puedan recorrer los exigentes desniveles del circuito en pruebas de 6 y 12 kilómetros demuestra que la infraestructura deportiva puede adaptarse a nuevas disciplinas sin perder su identidad, sino, por el contrario, enriqueciéndola.

La propuesta resulta atractiva por múltiples razones. En primer lugar, permite que un espacio históricamente reservado al automovilismo sea disfrutado por otro amplio sector de la comunidad deportiva. El running vive desde hace varios años un crecimiento sostenido en San Juan, con una participación cada vez mayor de corredores aficionados y atletas de alto rendimiento que encuentran en estas competencias una forma de superación personal, de vida saludable y de integración social.

Pero además, el circuito de El Zonda ofrece un desafío deportivo diferente. Sus pronunciadas pendientes, las curvas que exigen esfuerzo constante y un entorno natural de inigualable belleza convierten cada kilómetro en una experiencia única. No será simplemente una carrera más. Será la posibilidad de correr en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país, donde cada metro recorrido evoca la historia de grandes pilotos y memorables competencias.

No es la primera vez que el autódromo demuestra su capacidad para albergar actividades distintas a las tradicionales carreras de automóviles. El cierre de ediciones de la Fiesta Nacional del Sol, competencias ciclísticas y diversos eventos recreativos ya evidenciaron que el predio puede transformarse en un espacio multifuncional sin perder el valor simbólico que lo distingue.

La experiencia del próximo domingo puede abrir nuevas puertas para el futuro. En muchas ciudades del mundo, los grandes circuitos deportivos son utilizados durante todo el año para caminatas, maratones, actividades familiares, espectáculos culturales y encuentros recreativos. Esa diversificación permite optimizar el uso de instalaciones que demandan importantes inversiones de mantenimiento y, al mismo tiempo, acerca estos espacios a toda la comunidad.

También merece destacarse el acompañamiento permanente de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, cuyo respaldo logístico e institucional resulta fundamental para que organizaciones locales puedan llevar adelante eventos de estas características con estándares de seguridad y calidad.

San Juan ha demostrado en numerosas oportunidades que sabe reinventar sus escenarios deportivos. El Zonda Run representa mucho más que una carrera de calle: simboliza una nueva manera de entender el patrimonio deportivo provincial, poniendo en valor uno de sus íconos históricos y adaptándolo a las demandas de una sociedad que busca cada vez más espacios para el deporte, la recreación y el contacto con la naturaleza.

Cuando una infraestructura emblemática logra abrirse a nuevas propuestas sin renunciar a su esencia, deja de ser únicamente un escenario de competencia para convertirse en un verdadero patrimonio de todos los sanjuaninos. Ese parece ser el camino que comienza a recorrer el autódromo El Zonda, reafirmando que la innovación también puede escribirse sobre el asfalto de la tradición.