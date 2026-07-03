Julio recuerda a Perón y Evita

Perón y Duarte se conocieron durante las reuniones organizativas de los actos solidarios destinados a recaudar fondos para las víctimas del devastador terremoto de San Juan, ocurrido el 15 de enero de 1944. El sismo destruyó la ciudad y dejó alrededor de 10.000 muertos.

El entonces coronel Juan Domingo Perón reunió a varios artistas para colaborar con la reconstrucción, y entre ellos estaba Eva Duarte. El 22 de enero, en un acto realizado en el Luna Park, se sentaron juntos y luego fueron a cenar. No se separarían más.

Juntos ejercieron y disfrutaron del poder. Transformaron la Argentina de las élites y de las democracias fraudulentas en una sociedad distinta, más amplia y plural, con protagonismos emergentes y nuevos actores sociales. Con ellos nació el obrero industrial, sindicalizado y con derechos que protegían su condición de trabajador.

-El 1 de julio de 1974 falleció Juan Domingo Perón.

-El 26 de julio de 1952 falleció Eva Perón.

Juan Domingo Perón (Lobos, 8 de octubre de 1895 – Olivos, 1 de julio de 1974) fue un político, militar y ensayista argentino. Fue presidente de la Nación en tres oportunidades y fundador del peronismo o justicialismo. Fue la primera persona elegida tres veces presidente de la Argentina y el primero en ser electo mediante sufragio universal masculino y femenino.

Fallecimiento, sepelio y posteridad

Perón falleció el 1 de julio de 1974 en la Quinta Presidencial de Olivos, a causa de un paro cardíaco producto del agravamiento de la cardiopatía isquémica crónica que padecía. El anuncio al país fue realizado por su viuda y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, quien poco después asumió la Presidencia de la Nación.

Tras varios días de duelo nacional, durante los cuales el cuerpo fue velado en el Congreso de la Nación por cientos de miles de personas, los restos fueron trasladados a una cripta en la Quinta Presidencial de Olivos.

El 17 de noviembre de 1974, los restos de Evita, que permanecían en España, fueron trasladados por el gobierno de María Estela Martínez de Perón y depositados en la misma cripta. Paralelamente, el Gobierno proyectó la construcción del Altar de la Patria, un gigantesco mausoleo que albergaría los restos de Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón y otros próceres argentinos.

Mientras el cuerpo permaneció en el Congreso, desfilaron ante el féretro unas 135.000 personas. Afuera, más de un millón de argentinos no pudieron despedirse de su líder. Cerca de dos mil periodistas extranjeros cubrieron los detalles de las exequias.

Tras la huida de José López Rega y la caída del gobierno de Isabel Perón, las obras del Altar de la Patria fueron suspendidas y los restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. Finalmente, el 17 de octubre de 2006 fueron trasladados a la quinta de San Vicente, propiedad que perteneció a Perón en vida y que hoy funciona como museo. Durante el traslado se produjeron disturbios entre distintos sectores del sindicalismo.

El 10 de junio de 1987 fue profanado el féretro de Perón, cuando fueron sustraídas las manos del cadáver. Hasta la actualidad se desconoce el destino de los restos y el verdadero motivo de la profanación, aunque existen diversas hipótesis.

Una sostiene que se trató de una venganza de la logia masónica Propaganda Due (P2), como respuesta a un supuesto incumplimiento de compromisos asumidos por Perón antes de su tercer mandato. Otra hipótesis señalaba la existencia de cuentas bancarias en Suiza que podrían abrirse mediante sus huellas digitales, teoría luego descartada. También se vinculó el hecho con sectores de las Fuerzas Armadas, debido a testimonios, amenazas e informantes relacionados con el ámbito militar. Finalmente, otra versión atribuye la profanación a sectores antiperonistas, en alusión a una frase de Perón en la que afirmaba que "se cortaría las manos antes de pedir dinero al Fondo Monetario Internacional".

María Eva Duarte de Perón

María Eva Duarte de Perón (Los Toldos, provincia de Buenos Aires, 7 de mayo de 1919 – Ciudad de Buenos Aires, 26 de julio de 1952), conocida popularmente como Evita, fue actriz y una destacada dirigente política argentina. Fue esposa del presidente Juan Domingo Perón y primera dama entre 1946 y 1952.

Eva Duarte nació en Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Era hija de Juan Duarte, un estanciero y político conservador de Chivilcoy, y de Juana Ibarguren.

En 1935 emigró a Buenos Aires. Poco después comenzó a trabajar como actriz en una de las principales compañías teatrales de la época. Sin embargo, sus primeros años en la ciudad estuvieron marcados por dificultades económicas y la vida en pensiones.

En 1943 fue contratada para protagonizar un programa de radioteatro. Desde entonces su situación económica comenzó a mejorar y pudo comprar su primer departamento. Ese mismo año, junto con otros trabajadores radiales, fundó la Asociación Radial Argentina, el primer sindicato del sector, del cual también fue presidenta.

A comienzos de 1944 conoció a Juan Domingo Perón, con quien se casó en 1945. Tras el encarcelamiento de Perón en la isla Martín García, Eva impulsó una intensa campaña de movilización popular que desembocó en los acontecimientos del 17 de Octubre.

A pesar de su enorme popularidad, nunca ocupó un cargo en el gobierno de Perón y prefirió dedicarse a la obra social a través de la Fundación Eva Perón. Fue precisamente por el vínculo que construyó con los sectores más humildes que comenzó a ser llamada afectuosamente "Evita".

En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, desde donde impulsó una mayor participación de las mujeres en la vida política y laboral. En 1951 la CGT la postuló como candidata a vicepresidenta, pero la oposición de las Fuerzas Armadas y el deterioro de su salud la llevaron a renunciar a esa posibilidad.

Finalmente, el 26 de julio de 1952, Evita falleció a los 33 años. Tres años después, tras el derrocamiento de Perón, el gobierno de facto secuestró su cuerpo para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación. Sus restos fueron trasladados primero a Italia y luego a España. En 1974 fueron repatriados y, desde 1976, descansan en el Cementerio de la Recoleta.

Conclusión

Estuvieron juntos apenas ocho años y ese tiempo les alcanzó para cambiar profundamente el curso de la Argentina del siglo XX.

Se casaron en 1945 y nunca volvieron a separarse. No les importó la diferencia de edad —48 años él y 24 ella—. Poco después, Perón se mudó al edificio de la calle Posadas donde Eva vivía junto a su hermano Juan Duarte.

Eva y Perón estaban destinados a vivir una historia intensa, apasionada y trascendente. Juntos fundaron el movimiento peronista y transformaron profundamente la matriz social, política y laboral del país.