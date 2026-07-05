El riesgo del límite moral que se ha autoimpuesto Milei

En medio del tironeo político al que está sometida la Argentina, que parece ser una fatalidad de su destino, aparece el Mundial, para tenernos con la tensión por las nubes. "¡Un poco de paz, por favor!", parece decir la sociedad, que debe sentirse como que está arriba de un barco que surca aguas turbulentas. Para colmo, algunos, o varios, de sus tripulantes, empujan y empujan, no para salir, sino para que se vaya a pique.

Que "el gobierno se cae", que "ya perdió el rumbo", que "ya perdió la batalla cultural", o que "al final demostró ser uno más de la casta que vino a combatir". O sea, que se lo devoró el sistema.

Lo dan por muerto, ¿antes de tiempo? Fue un desenlace preanunciado desde el instante mismo de su asunción, como aquel que pronosticaba que se "cae en marzo o en abril", de 2024, pero "cae, con las Pascuas" mientras el pronosticador consumía pochoclos. Luego, en las previas de las elecciones del 2025, surgió el "después de octubre, se van". ¿Recuerdan?

Pero, no pasó. Y vino el "caso Adorni", para que se renueven esas predicciones. Un caso que, con su alejamiento luego de largos y desgastantes 90 días, ya debiera arrojarse al depósito de las cosas inservibles, pero que sigue siendo rumiado y rumiado, como aquel perro que se pasa horas mordiendo de un hueso al que ya no le queda nada. Pero al cual no quiere soltar, rogando para que aparezca otro caso similar.

¡Y le apareció! No había que buscar mucho, allí estaba, en un rincón perdido de la heladera, la "causa Libra".

La información dice que el juez de la causa, Martínez Di Giorgi, acaba de correr a los querellantes de la causa Libra y "le abrió la puerta a la impunidad de los hermanos Milei, a la vez que ahora espera que el gobierno firme la designación de su esposa como Jueza Federal". A simple vista, una pudrición más, de las que ocurren con funcionarios que actúan impunemente a sabiendas que la demeritada Justicia habrá de cubrirlos.

Si Milei fuese un vulgar estafador, como quiere demostrarse en esa causa, sería la primera vez que un funcionario corrupto, que habitualmente operan en las sombras, pondría su nombre y su figura al frente de una maniobra. Mayor estupidez no se concibe. Para delinquir, siendo funcionario, debería aprender de otros, que utilizan testaferros y presta nombres, cuentas en paraísos fiscales y otros recursos de baja estofa, para sus chanchullos. Solamente atando cabos, mientras pasan largos años de investigación, puede que se llegue a dar con alguno de ellos y ni aun así, corren peligro de ser capturados por el Código Penal.

Siendo lego en la materia, es decir no poseo conocimientos legales ni experiencia en estos asuntos, creo que el hecho cierto de que Milei borró su tuit de apoyo, apenas transcurridas cinco horas del lanzamiento de aquel token, exponen que actuó como un incauto o desprevenido, que al darse cuenta que estaba al lado de verdaderos profesionales del delito, en este caso con monedas cripto, decidió apartarse.

Porque, vuelvo a preguntar: ¿si este negocio daba para hacerse fácilmente de millones de dólares, por qué se apartó perdiéndose la oportunidad de seguir operando y agrandando el botín?

Si Milei fuese un vulgar estafador, como quiere demostrarse en la causa Libra, sería la primera vez que un funcionario corrupto, que habitualmente operan en las sombras, pondría su nombre y su figura al frente de una maniobra. Mayor estupidez no se concibe. Si Milei fuese un vulgar estafador, como quiere demostrarse en la causa Libra, sería la primera vez que un funcionario corrupto, que habitualmente operan en las sombras, pondría su nombre y su figura al frente de una maniobra. Mayor estupidez no se concibe.

Quiero creer que fue engañado por ese tal Novelli, que se había ganado su confianza pues Milei, antes de ser siquiera candidato, le cobraba honorarios por las conferencias que daba en su organización. Una vez presidente, lo recibió varias veces en su despacho, y lo convenció de lanzar ese proyecto que serviría, en sus buenos propósitos, para fondear proyectos productivos privados. No para delinquir. Entonces, le dio su apoyo. El que retiró a las horas al darse cuenta de la maniobra.

Así lo veo yo y puedo estar equivocado. Tengo entendido que la justicia de los EEUU está investigando el caso y traduzco la información de un medio reconocido del norte: "Si bien Milei fue mencionado y acusado por los querellantes en una demanda colectiva (civil) en Nueva York por emitir publicaciones promocionales sobre el token, la justicia estadounidense actuó para dejar al mandatario fuera de las acusaciones directas. El enfoque principal de los tribunales estadounidenses ha sido congelar y posteriormente liberar fondos vinculados a Hayden Davis, el principal impulsor de la maniobra, sin dictar ninguna condena contra el presidente de la Nación". Creo que este hueso ya está sin posibilidades de ser mordisqueado, pero ello no obstante, intuyo que así será nomás.

Quien está a cargo de conducir este barco, parece obsesionado en seguir por el rumbo que ha tomado, convencido que la marea de aguas convulsionadas está moviendo el navío en la superficie, pero que en las aguas profundas está la verdad. Allí, donde los peces nadan tranquilos, las flores marinas muestran sus mejores colores, y la paz subyace, aunque la tormenta arrecie allá, arriba.

Javier Milei, aún con su estilo desaforado, a veces irascible y en apariencia mal educado, desde antes de su triunfo eleccionario, ha apelado a principios éticos de alto voltaje, mezclado con citas evangélicas, que lo ponen en un delicado equilibrio a los ojos de la población. Como aquel equilibrista que vi alguna vez cruzando de un edificio a otro sobre la Avenida Central, y que por poco no cayó cuando se le movió la cuerda.

Puede que llegue a la otra orilla, como puede también que caiga al vacío. Pero asume el desafío, complicado más aún porque no depende solo de él sino que tiene un sinnúmero de acompañantes, funcionarios, que le pueden mover la cuerda en cualquier momento. Como le ocurrió con Adorni, o puede pasarle con la causa Andis, donde intuyo hubo un entramado de negociados con ciertos laboratorios, que parecen tan aceitados que dudo hayan nacido el 10 de diciembre de 2023. Diego Spagnuolo fue desafectado de inmediato, pero sigue ligado a la causa que lleva adelante el juez, otrora "tortuga" según Lanata, Norberto Casanello. No queda claro como este caso puede llegar hasta Milei, pero ahí está. Comprometiendo su equilibrio.

Que la batalla cultural, que las citas al libro de los Macabeos, donde nació su apelación a las "fuerzas del cielo", que sus visitas al Muro de los Lamentos, en Israel, que la Moral como política de Estado, son límites éticos y morales de elevada consideración para los ciudadanos, o parte de ellos, que lo ponen ante un fuerte desafío. Tal vez, el que más exponga el éxito final de su gestión.

Con más poder eleccionario, tal vez, que la derrota a la inflación, un riesgo país bajando a los 400 puntos, reactivando la producción, bajando la pobreza, acumulando dólares, pagando intereses de la deuda y otros éxitos que pueda mostrar. Quien se muestre como moralmente intachable, pero se le vea alguna hilacha, se expone al rechazo vejatorio de la población.