Subsidios al consumo de gas: el costo social de ajustar las Zonas Frías

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el recorte de subsidios al gas vuelve a poner en evidencia uno de los debates más sensibles de la política económica argentina, el de compatibilizar el equilibrio fiscal con la realidad cotidiana de millones de hogares que dependen de la asistencia estatal para afrontar servicios esenciales. La reciente media sanción en la Cámara de Diputados a la reforma del régimen de Zonas Frías marca un nuevo capítulo de esa discusión y coloca a San Juan entre las provincias directamente afectadas.

La modificación impulsada por el oficialismo elimina los subsidios automáticos incorporados en la ampliación de 2021 y establece que únicamente conservarán los descuentos quienes acrediten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. En términos concretos, miles de familias sanjuaninas dejarán de recibir el beneficio general del 30% sobre las tarifas de gas, mientras el subsidio pleno del 50% volverá a concentrarse en regiones históricamente contempladas como la Patagonia, La Puna y Malargüe.

El argumento del Gobierno nacional se apoya en la necesidad de reducir el gasto público y corregir lo que considera un esquema fiscalmente insostenible. No se trata de una discusión menor. El régimen actual alcanza a unos 3,4 millones de usuarios y el Ejecutivo busca avanzar en una política más estricta de segmentación, focalizando la ayuda únicamente en los sectores de menores ingresos. Desde esa perspectiva, sostienen que el Estado no puede continuar financiando subsidios generalizados en un contexto económico extremadamente delicado.

Sin embargo, detrás de las cifras fiscales existe una realidad social que no puede ignorarse. En San Juan, la incorporación al régimen de Zonas Frías no fue producto de un capricho político sino del reconocimiento de condiciones climáticas y energéticas particulares. Aunque la provincia no registre las temperaturas extremas del sur argentino, sí atraviesa inviernos rigurosos en amplias zonas y enfrenta altos costos energéticos que impactan especialmente en los sectores medios y trabajadores.

La preocupación no es infundada. Desde distintos sectores opositores advierten que la quita de subsidios podría traducirse en incrementos de entre el 40% y el 60% en las boletas de gas. En un escenario de ingresos deteriorados, inflación persistente y caída del consumo, semejante aumento amenaza con profundizar las dificultades de muchas familias para sostener gastos básicos.