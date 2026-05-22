Un superávit exportador histórico que comienza a perfilar una nueva Argentina

La economía argentina acaba de ofrecer una señal contundente de transformación estructural. El histórico superávit comercial registrado en abril, que alcanzó los 2.700 millones de dólares, no solo representa un récord estadístico, sino también una muestra concreta de que el país comienza a modificar un perfil productivo que durante décadas estuvo excesivamente condicionado por la volatilidad y la dependencia de pocos sectores tradicionales.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos muestran una realidad que hasta hace pocos años parecía difícil de imaginar. La balanza comercial mejoró en 2.496 millones de dólares respecto del mismo mes de 2025 y superó ampliamente las previsiones de los analistas, que estimaban un excedente cercano a los 1.800 millones. El resultado estuvo impulsado por un desempeño exportador sin precedentes, especialmente en combustibles, energía y manufacturas industriales.

El protagonismo de Vaca Muerta resulta decisivo para comprender este nuevo escenario. El desarrollo energético argentino dejó de ser una promesa para convertirse en un verdadero pilar estratégico del frente externo. El fuerte incremento de las exportaciones de combustibles y energía, sumado a la caída del 45,4% en las importaciones de combustibles y lubricantes, revela un cambio profundo. La Argentina comienza a sustituir dependencia energética por capacidad exportadora.

Pero el fenómeno no se limita únicamente al gas y al petróleo. También las manufacturas de origen industrial alcanzaron su mayor valor desde noviembre de 2012, lo que demuestra que existe una recuperación de la capacidad productiva exportadora en sectores de mayor valor agregado. A ello se suma el creciente peso de la minería metalífera y del litio, actividades que prometen consolidar un nuevo mapa económico para las próximas décadas.

El acumulado anual también refleja la magnitud del cambio. Entre enero y abril de 2026 las exportaciones totalizaron 30.820 millones de dólares, un incremento del 21,5% respecto del mismo período del año anterior. El superávit acumulado llegó a 8.277 millones, cerca de 7.000 millones más que en igual lapso de 2025. Las proyecciones del Banco Central, además, anticipan exportaciones anuales por casi 80.000 millones de dólares y un saldo comercial positivo superior a los 16.500 millones.