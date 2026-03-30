Trabajo inclusivo: una deuda pendiente que empieza a saldarse con sentido común

En una sociedad que se define -al menos en el discurso- como cada vez más inclusiva, resulta alentador que el debate sobre el acceso al trabajo para personas con discapacidad gane espacio en la agenda pública. El empleo no es solo una fuente de ingresos, es también un factor central de autonomía, integración social y dignidad. Sin embargo, en la práctica, ese derecho continúa siendo esquivo para millones de argentinos.

Se estima que en el país existen alrededor de dos millones de personas con discapacidad en edad laboral que hoy no trabajan. No se trata, en la mayoría de los casos, de falta de capacidad o voluntad, sino de la ausencia de condiciones adecuadas para su incorporación al mercado laboral. Barreras arquitectónicas, prejuicios sociales, entornos laborales poco adaptados y desconocimiento normativo siguen siendo obstáculos que reproducen la exclusión.

Paradójicamente, la Argentina cuenta con un marco legal amplio y sólido. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -con jerarquía constitucional- establece en su artículo 27 el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. En el plano nacional, la Ley 25.689 refuerza ese compromiso al fijar un cupo laboral no inferior al 4% para personas con discapacidad en organismos públicos, empresas del Estado y concesionarias de servicios públicos, siempre que reúnan la idoneidad requerida. Además, prevé la reserva específica de puestos de trabajo, una herramienta clave para garantizar el cumplimiento efectivo.

A esto se suman los programas de inserción laboral vigentes desde 2006, orientados principalmente al sector privado. Estos esquemas no solo buscan facilitar el acceso al empleo, sino también promover la capacitación y el desarrollo de habilidades, al tiempo que ofrecen incentivos concretos a los empleadores: beneficios fiscales, reducciones en contribuciones patronales y facilidades previsionales. Bien aplicadas, estas políticas generan un círculo virtuoso que combina inclusión, productividad y responsabilidad social.

No obstante, el debate no está cerrado. Algunos proyectos de ley y propuestas generan reparos vinculados a una posible precarización laboral o al uso meramente formal del cupo, sin una verdadera integración. El desafío, entonces, no es solo cumplir con la norma, sino garantizar empleos de calidad, con protección ante accidentes, pensiones específicas cuando corresponda y oportunidades reales de crecimiento.