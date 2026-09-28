Un corredor estratégico que puede cambiar el mapa productivo y logístico de la Argentina

La puesta en marcha del Corredor Andes-Atlántico, acordada entre Argentina y Estados Unidos, representa una oportunidad de enorme importancia para transformar la infraestructura productiva del país y, especialmente, para las provincias que tienen en la minería y la energía dos de sus principales posibilidades de crecimiento. El entendimiento contempla herramientas de financiamiento de hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 y apunta a conectar las regiones productivas con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales.

La iniciativa no se limita a una obra determinada. Se trata de un esquema que busca articular ferrocarriles, rutas, puertos, vías navegables, gasoductos, oleoductos, redes eléctricas e infraestructura digital para reducir los costos y los cuellos de botella que históricamente han encarecido la producción argentina. Entre los sectores alcanzados aparecen el petróleo, el gas, el cobre, el litio y otros minerales considerados críticos.

Para San Juan, el anuncio adquiere una relevancia particular. La provincia está llamada a desempeñar un papel importante en el nuevo escenario minero argentino, con proyectos de cobre de gran escala y una creciente expectativa sobre inversiones, proveedores, empleo e infraestructura. Pero para que esos recursos puedan convertirse efectivamente en desarrollo, no alcanza con extraerlos: es imprescindible disponer de caminos, energía y sistemas ferroviarios y logísticos capaces de llevar la producción hasta los mercados internacionales a costos competitivos.

En ese sentido, la recuperación y modernización de los ferrocarriles Belgrano, San Martín y Urquiza, junto con mejoras portuarias y en las vías navegables, puede contribuir a resolver una de las grandes debilidades estructurales de la economía argentina: las enormes distancias entre los centros productivos y los puertos de exportación.

El capítulo energético también resulta significativo. El fortalecimiento de gasoductos, oleoductos y redes de transmisión eléctrica permitirá ampliar la capacidad exportadora y acompañar nuevos emprendimientos industriales y mineros. A ello se suma la infraestructura digital, indispensable para garantizar eficiencia, trazabilidad y seguridad en cadenas de suministro cada vez más sofisticadas.

El dato más concreto hasta ahora es la propuesta preliminar del EXIM Bank de Estados Unidos por hasta 6.000 millones de dólares para Argentina LNG, proyecto vinculado a la explotación y exportación de gas de Vaca Muerta. Ese financiamiento todavía requiere completar las instancias correspondientes, por lo que no debe confundirse un anuncio de respaldo con fondos ya desembolsados.

El desafío será convertir el entendimiento político en obras concretas. Las provincias necesitarán conocer con precisión cuáles serán los proyectos, sus plazos, financiamiento y mecanismos de ejecución. Para San Juan, esa definición será fundamental.

El Corredor Andes-Atlántico puede ser mucho más que un acuerdo internacional. Si logra traducirse en infraestructura, menor costo logístico y nuevas inversiones, podría contribuir a integrar definitivamente la producción minera y energética argentina con el mundo. El desafío, ahora, es que las promesas comiencen a transformarse en kilómetros de vías, rutas, ductos, líneas eléctricas y puertos que permitan aprovechar una oportunidad que el país no debería dejar pasar.