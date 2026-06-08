Visión estratégica de un departamento que quiere apostar a la producción y la minería

La transformación económica que comienza a experimentar San Juan a partir del desarrollo minero abre una oportunidad histórica para aquellos departamentos capaces de anticiparse a las nuevas demandas productivas. En ese contexto, la decisión del municipio de Angaco de apostar al desarrollo de un parque industrial y a la logística minera constituye una visión estratégica que merece ser destacada, no solo por sus posibles beneficios locales, sino también por su aporte al crecimiento integral de la provincia.

La experiencia demuestra que los grandes ciclos de expansión económica generan oportunidades que deben ser aprovechadas con planificación y previsión. La minería, que se perfila como uno de los principales motores de la economía sanjuanina durante las próximas décadas, no solo requiere inversiones en los yacimientos, sino también una amplia red de servicios, infraestructura, proveedores y recursos humanos capacitados. Es precisamente en ese escenario donde Angaco busca encontrar su lugar.

El intendente José Castro ha expresado la intención de posicionar al departamento dentro del nuevo mapa industrial y logístico provincial. Para ello, la apuesta no se limita a ofrecer terrenos o promover inversiones, sino que contempla una estrategia integral basada en tres pilares fundamentales: infraestructura, conectividad y formación de capital humano.

El desarrollo del parque industrial con acceso a servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica y gas natural representa un requisito indispensable para atraer emprendimientos productivos. Sin embargo, el verdadero valor diferencial de Angaco radica en sus ventajas logísticas. La presencia de las estaciones ferroviarias Domingo de Oro y Alamitos, vinculadas al Ferrocarril San Martín, ofrece una herramienta de enorme potencial para reducir costos de transporte y fortalecer la competitividad de futuras industrias y proveedores mineros.

La posibilidad de evolucionar hacia un esquema de puerto seco o nodo multimodal constituye una perspectiva sumamente atractiva para una provincia que busca incrementar sus exportaciones y mejorar sus cadenas logísticas. Más aún cuando la licitación de los tramos ferroviarios aparece como una decisión que podría redefinir buena parte del movimiento de cargas en la región.

Pero ninguna infraestructura alcanza por sí sola para garantizar el desarrollo. Por eso resulta igualmente importante el trabajo que el municipio realiza en materia educativa y de capacitación. Programas como Explorer y el avance hacia la concreción de una escuela técnica profesional reflejan una comprensión acertada de las necesidades futuras. Preparar a los jóvenes para los empleos que demandarán la minería, la industria y la logística significa invertir en oportunidades concretas y combatir, al mismo tiempo, problemáticas como la deserción escolar.

Al igual que otros departamentos que buscan integrarse al crecimiento provincial, Angaco entiende que el desafío consiste en dejar de ser un mero observador del proceso para convertirse en protagonista. La combinación de infraestructura, logística y formación técnica permite vislumbrar un camino posible hacia la generación de empleo privado, la atracción de inversiones y la diversificación económica.

En tiempos donde el desarrollo exige planificación de largo plazo, la apuesta angaquera representa una señal alentadora. Aprovechar la coyuntura minera para construir capacidades permanentes es, sin duda, una de las decisiones más inteligentes que puede adoptar una comunidad que aspira a crecer y proyectarse hacia el futuro.