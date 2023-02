Nikolái Ribakov, líder del único partido opositor legal en Rusia, el liberal Yábloko, dice que "para Putin, la derrota en la guerra significa la muerte de Rusia".

El ruso Nikolái Ribakov, líder del único partido opositor legal en Rusia, el liberal Yábloko, aseguró que Rusia está "muy cerca" de convertirse en una dictadura y advirtió que, cuanto más dure el conflicto con Ucrania, más autoritario se volverá el régimen de Vladímir Putin.

"Estamos muy cerca de ser una dictadura, pero aún nos encontramos en un estadio de autoritarismo. Eso sí, cuanto más duren las acciones militares, más autoritario será el país", comentó Ribakov en las oficinas de Yábloko en Moscú.

Ribakov lidera el único partido que se opone públicamente a la campaña militar, postura pacifista que mantiene desde la primera guerra de Chechenia (1994).

El fin justifica los medios

"Hay mucha negatividad ahora en Rusia. Esta es una época de odio y de desprecio de la vida humana. Se refuerza la propaganda de Stalin. En este último año mucha gente se ha mostrado dispuesta a sacrificar la vida de otros en aras de una supuesta victoria", afirmó.

Con todo, cree que "Rusia no ha cambiado en los últimos doce meses", sino que la intervención militar ha agravado "las existentes tendencias antioccidentales y aislacionistas".

"Hubo un intento de salir de esa espiral a finales de los 80 y principios de los 90, pero nos desviamos muy pronto y el cinismo derrotó a la compasión en política y pronto volvimos al dogma bolchevique de que el fin justifica los medios", asegura.

El resultado es una Constitución presidencialista, un sistema político sin división de poderes y la marginación del pueblo de la toma de decisiones.

Deriva autoritaria

"Lo más peligroso es que se ha destruido el mecanismo de traspaso democrático y pacífico del poder. Cuando todo depende de una sola persona, los riesgos son muy grandes, más aún en la situación actual", afirmó.

El político liberal lamentó que el conflicto en Ucrania "está hundiendo cada vez más al país en un atolladero del que es necesario salir lo antes posible".

"Quien dice que todo esto lo inventó Putin, que él es culpable de todo y que si él se va, saldrá el sol de Kaliningrado a Sajalín de la mañana a la noche y todos seremos felices, no es así. Pueden venir tiempos aún peores", asegura.

En su opinión, los rusos se dividen en dos grupos. "Unos que apoyan que se mate gente, sean los que abogan por la victoria de Rusia o los que defienden a Ucrania. Otros, muchos menos, creen que nunca se debe matar", explica.

"Aquellos que defienden la paz son vistos en Rusia como medio locos. La mayoría de rusos ansía sangre, tanto los que están a favor como los que están en contra de Putin", señala.



Putin no va de farol

En clara alusión a Occidente, Ribakov insiste en que "Putin se cree todo lo que dice", incluido cuando habla de una posible guerra nuclear.

"No duden. Putin no va de farol. Ha ido adelantándonos cada uno de sus pasos, incluido el ultimátum anterior a la guerra. Por ahora, todo lo que dijo lo llevó a la realidad", comentó.

Recuerda que "Putin dijo que nosotros como mártires iremos al paraíso y ellos simplemente palmarán. No es una alegoría, es un mensaje directo sobre lo que puede ocurrir".

Asegura que lo mismo se puede decir cuando el Kremlin y su círculo más cercano afirma que "si no hay Putin, no hay Rusia" y "sin Rusia, el mundo no tiene sentido para nosotros". "Para Putin la derrota en la guerra significa la muerte de Rusia".

Él lo ha advertido muchas veces. Las armas nucleares se emplearán en caso de que la existencia del país se vea amenazada. Y bajo su punto de vista, ese escenario (la derrota) sería esa misma amenaza", argumentó.

Considera importante que haya cada vez más gente, incluido en Rusia, que exija a su Gobierno valorar "la amenaza real de que estalle una guerra nuclear".

Un urgente alto el fuego

Yábloko propone una declaración de cese del fuego, el canje de prisioneros y la investigación de los crímenes de guerra como base para unas negociaciones de paz.

"El cese de las hostilidades abre la posibilidad a iniciar negociaciones de paz. Sin tregua, es imposible negociar. Los que piden que sigan los combates, no están en las trincheras", señaló.

Cree que "no es posible un mundo o una Europa sin Rusia" y que a Estados Unidos tampoco le conviene "el hundimiento de rusos y europeos".

"Sólo hay cuatro personas en el mundo que pueden lograrlo: Putin, Zelenski, Joe Biden y Xi Jinping. La derrota es inadmisible para Rusia y también para Occidente. Y si ninguno de los bandos considera aceptable la derrota, entonces habrá que pensar en parar la guerra", aseveró.



Francisco "algo pesimista" ante "un mundo en guerra"



El papa Francisco se reconoció "un poco pesimista" ante "un mundo en guerra", al tiempo que lamentó las "tensiones y conflictos" que afectan en específico a América latina. "Abramos los ojos sobre lo que pasa en el mundo: todo el mundo está en guerra", planteó Francisco en un diálogo privado con jesuitas de República Democrática del Congo a inicios de febrero y publicado hoy por la revista de la Compañía de Jesús La Civilt Cattolica. "Siria vive una guerra hace 12 años y después Yemen; Myanmar, con este drama de los rohingya. También en América latina hay tensiones y conflictos", enumeró el Papa en el diálogo que tuvo el 2 de febrero en Kinshasa con los jesuitas congoleños durante su reciente gira africana. "Y luego está esta guerra en Ucrania, tan cruel para ese pueblo. Todo el mundo está en guerra, recordémoslo bien. Pero me pregunto: ¿tendrá la humanidad el coraje, la fuerza o al menos la oportunidad de volver atrás", dijo en el diálogo dado a conocer, como es habitual tras los viajes papales, por el jesuita Antonio Spadaro. "Se va adelante hacia el abismo. No sé, es una pregunta que me hago. Lamento decirlo, pero soy un poco pesimista", agregó luego el Papa, al mostrar su opinión sobre algunos de los conflictos abiertos en el mundo, incluida la guerra originada por la invasión rusa a Ucrania del 24 de febrero de 2022.