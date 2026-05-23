Comerciantes sanjuaninos apuntan contra los feriantes de la Plaza Laprida: "Todo gratis, viva la pepa"

Desde hace meses la presencia de los comerciantes de la Plaza Laprida ha sido tema de disputa, debate y análisis. Mientras desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan destacan que hay dialogo abierto entre las partes y se analiza encontrar un nuevo espacio para los vendedores, los comerciantes de Capital no están contentos y apuntan contra la irregularidad de la actividad comercial. Así, un tema que viene fluctuando en la agenda desde enero vuelve nuevamente a ganar protagonismo.

La gestión de Laciar removerá a más de 100 feriantes de la Plaza Laprida que responden al Evita y Amas de Casa

Quienes se encuentran detrás del reclamo son los miembros de Comerciantes Unidos . Por medio de una nota, que se presentará posterior al fin de semana largo, desde la entidad solicitarán al municipio la “regularización y ordenamiento de la actividad comercial” en el espacio público. Esto surge tras las reiteradas quejas y molestias de parte de los comerciantes de la zona que entienden a la actividad de los feriantes como irregular, propiciando a la competencia desleal.

“Es un problema de larga data, es lo mismo que pasaba en el Parque de Mayo. Operan de manera irregular y obviamente empezaron a aparecer las quejas de diferentes comerciantes. Antes era algo eventual, había artesanos, pero hoy en día se hizo más frecuente y parece una saladita”, explicó Marcelo Quiroga, presidente de Comerciantes Unidos, a DIARIO DE CUYO.

No es la primera vez que los feriantes de la plaza capitalina se encuentran en el ojo de la polémica. Sin embargo, desde el municipio expresaron en varias oportunidades que el desafío está en la reubicación de los vendedores.

Una reubicación de feriantes que aun no se concreta en la Plaza Laprida

Actualmente en la plaza se instalan alrededor de unas 30 carpas que contienen tanto a trabajadores independientes como a organizaciones sociales, puntualmente Amas de Casa y Movimiento Evita. En un inicio, una vez a la semana o con una periodicidad mayor, se instalaban emprendimientos y artesanos, pero con el paso del tiempo comenzaron a ser más frecuentes los stands de revendedores de ropa, calzado, bazar, perfumería, entre otros.

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En marzo de este año, este medio compartía la decisión del municipio de trasladar a los más de 100 feriantes que se instalan en la plaza a diario. El secretario de Gobierno, Juan Sansó, a cargo de las negociaciones, destacó en aquel entonces que el objetivo era trasladarlos luego de Semana Santa a la Plaza Di Stefano, ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus. Sansó dijo a DIARIO DE CUYO que "la intendente nos pidió buscar el orden en todo sentido. Todos tenemos derecho". El traslado tiene que ocurrir "en la medida que todos estén contentos". No es nada sencillo. Son 35 integrantes de Amas de Casa y unos 70 del Evita.

Ya pasó más de un mes de Semana Santa y los feriantes continúan instalados en la Plaza Laprida, cuya presencia genera resquemor entre los comerciantes que tienen sus locales en las cercanías.

El reclamo de Comerciantes Unidos y una promesa que genera expectativas

Tras el enojo de algunos comerciantes desde la cámara tomaron el guante. Expresiones tales como “Todo gratis, viva la pepa”, o “De última saco un tablón y me instalo, si nadie paga nada”, llevaron a que la entidad tomara contacto con las autoridades del municipio solicitando la reubicación de los feriantes.

“Nos dijeron que van a trabajar sobre el tema, por lo que nos pidieron que eleváramos una nota. Nos han prometido acciones rápidas para poder solucionar esto que está impactando en los comerciantes de la zona. Queremos que se reordenen, se reubique y pague como corresponde, como paga el resto, impuestos, servicios, alquileres o cánones locativos”, destacó Quiroga.

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En la nota, a la que accedió este medio, desde la entidad comercial solicitarán que se arbitren los medios necesarios para liberar el espacio verde para que los vecinos puedan hacer uso del mismo; reubicar a los trabajadores en espacios habilitados para tal fin; exigir el pago de un canon y la adecuación a las normas impositivas y de higiene correspondientes, equiparando las condiciones de competencia.

Si bien hay espacios en estudio y desde el municipio sostienen que el diálogo está abierto con los sectores involucrados, por el momento sigue sin haber novedades en una problemática que está a punto de cumplir seis meses. Mientras tanto, la Plaza Laprida continúa siendo escenario de decenas de feriantes que llegan hasta el lugar con la expectativa de vender algo y hacer una diferencia en la economía doméstica.