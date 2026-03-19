La gestión de Laciar removerá a más de 100 feriantes de la Plaza Laprida que responden al Evita y Amas de Casa

La Municipalidad de la Capital tomó la decisión en sintonía con la política de reordenamiento del espacio público. El secretario de Gobierno, Juan Sansó, explora acuerdos con los jefes de las organizaciones sociales para reubicarlos. La idea es que el nuevo lugar salga por consenso.

En enero, el coordinador de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, César Aguilar, adelantó que la gestión de la intendenta Susana Laciar tenía en mente trasladar a los feriantes y manteros de la Plaza Laprida. Los cambios internos postergaron la definición hasta ahora. Fuentes de jerarquía de la Ciudad confirmaron a DIARIO DE CUYO que la decisión está tomada y que después de Semana Santa avanzará en la remoción de los integrantes del Movimiento Evita y de Amas de Casa del País. Exploran acuerdos para reubicarlos en otro lugar.

La Municipalidad resolvió trasladar a los feriantes de las organizaciones sociales en sintonía con la política de reordenamiento del espacio público. En marzo y abril del 2025 hubo una movida de características análogas con los manteros de la Plaza España y con los cafeteros del Centro Cívico. La idea es la misma. La intendente de la Capital consideró que las zonas verdes son para la recreación de la totalidad de los vecinos del municipio y que no deben perder la esencia en detrimento de la actividad comercial.

La intención es que la remoción suceda en buenos términos. El secretario de Gobierno, Juan Sansó, está a cargo de las negociaciones con los jefes de las agrupaciones. Permanece en constantes conversaciones con la líder de Amas de Casa, Laura Vera, y con la cara visible del Evita, Lionel Castro. Hay un plazo máximo para redefinir el destino de los trabajadores de la feria popular: quince días. El objetivo es trasladarlos después de Semana Santa. No obstante, no descartaron que haya alguna demora fruto del consenso.

El proceso de diálogo está vigente, pero hay una realidad ineludible: los feriantes no quieren irse de un punto céntrico que garantiza la exposición de los productos y, eventualmente, un mayor número de ventas que otros lugares. La Plaza Laprida está rodeada por dos avenidas - Libertador y Alem- y por dos calles -Laprida y Catamarca-. Sansó dijo a DIARIO DE CUYO que "la intendente nos pidió buscar el orden en todo sentido. Todos tenemos derecho". El traslado tiene que ocurrir "en la medida que todos estén contentos". No es nada sencillo. Son 35 integrantes de Amas de Casa y unos 70 del Evita.