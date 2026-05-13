Confinaron a 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero por un brote de gastroenteritis

Unas 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero británico en Francia tras la muerte de un pasajero y la sospecha de una epidemia de gastroenteritis, según indicaron este miércoles las autoridades sanitarias.

La OMS informó que España recibirá al crucero donde murieron tres personas por un brote de hantavirus

El navío Ambition, de la compañía Ambassador Cruise Line, había zarpado el pasado 6 de mayo de las islas Shetland (al noreste de Escocia), hizo escala en la capital irlandesa (norte) de Belfast, continuó por la ciudad inglesa de Liverpool, y siguió por las francesas Brest y Burdeos.

El pico de los síntomas, vómitos y diarreas, se produjo el 11 de mayo en Brest, donde el crucero se detuvo tras el aviso por el deceso de un pasajero y la epidemia. El crucero debía seguir su curso hacia España.

Según se reportó la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania en un comunicado, la persona fallecida es un hombre británico de 90 años, que sufrió una gastroenteritis severa. “No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius”, subrayaron las autoridades sanitarias.

En tanto, más de cincuenta personas, en su mayoría británicos e irlandeses, presentan síntomas de una enfermedad gastrointestinal como vómitos y diarrea. Todavía continúan los análisis para determinar el origen del contagio.

image Crucero.-

Los pasajeros fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que esta mañana de miércoles, un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras, que están siendo analizadas para “identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas”, sostuvieron.

Las autoridades, que esperan los resultados de las pruebas hoy mismo, investigan una posible intoxicación alimentaria y descartaron, por el momento, la presencia de norovirus en los análisis iniciales, a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

Éste se convierte en el tercer caso reciente de cruceros afectados por la propagación de una enfermedad a bordo y tragedias. Durante el fin de semana trascendió la situación un navío turístico de la empresa Princess Cruises que zarpó desde la ciudad estadounidense de Florida y quedó en estado de emergencia sanitaria tras confirmarse un brote masivo de norovirus que afectó a 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación.

El virus, conocido por su capacidad de propagarse velozmente en espacios cerrados, obligó a aislar a decenas de personas en sus camarotes con cuadros de gastroenteritis aguda. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el brote comenzó pocos días después de que la nave saliera de Fort Lauderdale el pasado 29 de abril.

Ante la proliferación de síntomas como vómitos, fiebre y deshidratación, la compañía responsable reforzó los protocolos de limpieza en áreas comunes y suspendió actividades grupales para contener el foco infeccioso.

Actualmente, el barco transporta a más de 3.100 personas, por lo que el contagio ya alcanzó a una parte significativa del pasaje.

En tanto, a comienzos de mayo, se volvió noticia el deceso por hantavirus de tres personas que habían viajado a bordo del crucero neerlandés MV Hondius. Además, varios pasajeros habían resultado infectados por la enfermedad viral, por lo que las autoridades de la OMS y otros ordenaron que se evacuara a todas esas personas bajo un estricto protocolo sanitario para su posterior repatriación e internación en cuarentena.