¡Un abrazo gigante para mamá!

Un amor que se demuestra todos los díasMamá, mami, mamá del corazón… ¡hay muchas formas de nombrar a esa persona tan especial! Es quien nos escucha, nos acompaña, nos enseña cosas nuevas y nos da abrazos que parecen curarlo todo.Hoy, Cuyito te invita a regalarle algo que no se compra: tiempo, cariño, una sonrisa y muchas palabras bonitas.

Para festejar a mamá: las propuestas gratuitas que ofrecerá Capital este sábado y domingo

Mamá también siente: la importancia de validar las emociones de las madres.

Las crías de canguro viajan protegidas en la bolsa de su mamá durante una etapa de su crecimiento. ¡Un refugio natural muy especial!

En muchas especies, mamá y papá participan en el cuidado de sus crías. ¡El trabajo en equipo es fundamental!

¡Un regalo hecho con amor!Un dibujo, una carta o una canción pueden convertirse en recuerdos inolvidables. No hace falta gastar dinero para emocionar a alguien.

3. ¡A jugar con Cuyito!

Juego 1. La palabra escondidaDescubrí la palabra secreta ordenando estas letras:

M – A – M – Á

Ahora pensá: ¿qué palabra linda le dirías hoy?

Juego 2. El camino del corazónAyudá a Cuyito a encontrar el camino hasta el corazón para entregárselo a mamá.

Propuesta gráfica: laberinto sencillo para imprimir y resolver con lápiz.

Juego 3. ¿Cuánto conocés a mamá?

¿Cuál es su comida favorita?

¿Qué canción le gusta cantar?

¿Qué la hace reír?

¿Qué actividad disfruta compartir con vos?

¡Preguntale y descubrí algo nuevo!

4. Manualidades: un regalo que sale del corazón

Flores que nunca se marchitanMateriales: papel de colores, lápices, tijera de punta redonda y pegamento.Pasos:

Dibujá y recortá flores de papel con ayuda de una persona adulta.

Escribí una palabra bonita en cada pétalo.

Pegalas formando un ramo.

¡Entregáselo con un abrazo!

5. Novedades de Cuyito

El desafío de los pequeños ayudantesEsta semana, sorprendé a tu familia con una acción solidaria: ordenar tus juguetes, ayudar a poner la mesa o preparar una tarjeta sorpresa.¡Cuyito quiere escucharte!Preguntales a los chicos: “Si pudieras regalarle a mamá un día perfecto, ¿qué harían juntos?”Las respuestas pueden convertirse en una sección con dibujos, frases y pequeñas entrevistas de los lectores.Concurso de dibujos: Mi persona especialInvitá a los lectores a dibujar a mamá o a esa persona que los cuida y acompaña. Se pueden publicar dibujos seleccionados con autorización de sus familias.

6. El cupón más lindo del mundo