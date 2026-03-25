Cómo realizar el trámite de derecho de construcción en San Juan

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La Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano informa a la comunidad que, previo al inicio de cualquier obra, es necesario realizar el trámite correspondiente para abonar la tasa municipal por derecho de construcción. Se trata de un paso clave que permite ordenar y regular el desarrollo urbano, garantizando que cada proyecto se ejecute conforme a la normativa vigente en cada municipio.

El monto de esta tasa es definido por cada jurisdicción municipal y varía según la superficie a construir y la categoría de la obra. Para llevar adelante el trámite, es necesario contar con el Plano Apto para Construir —donde se detalla la superficie y categoría del proyecto— y completar el formulario correspondiente.

Una vez reunida esta documentación, los interesados deben presentarse en el municipio que corresponda, donde podrán abonar la tasa de acuerdo con los procedimientos establecidos por cada administración local. Desde la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano se recuerda la importancia de realizar este trámite antes de iniciar cualquier construcción, ya que permite avanzar de manera ordenada, segura y en cumplimiento de las normativas vigentes.

Para más información, se encuentran disponibles los siguientes canales de contacto: