Costo de la construcción: subió 1,3% en febrero y quedó muy por debajo de la inflación

El indicador de costos del sector mostró una suba moderada en febrero. En lo que va del año, el costo acumula una suba del 3,6%.

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El costo de la construcción tuvo en febrero un aumento moderado y se ubicó muy por debajo de la inflación mensual, marcando una desaceleración en el ritmo de subas del sector. La diferencia fue significativa si se compara con el índice de precios al consumidor del mismo período.

Los datos difundidos indican que el incremento fue del 1,3% respecto de enero, mientras que la inflación alcanzó el 2,9%, lo que deja al sector con un ajuste inferior a la mitad del aumento general de precios. De esta manera, en lo que va del año, el costo de la construcción acumula una suba del 3,6%, según el indicador elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción.

El indicador del costo de materiales se ubicó en 22.007,9 puntos, con una variación mensual del 1,1% y un acumulado anual del 3,2%. El indicador del costo de la mano de obra alcanzó los 15.708,2 puntos, con un incremento mensual del 1,7% y un acumulado anual del 4,5%.

CAMARCO difundió esta herramienta que estima mensualmente la variación de costos de la construcción de un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires, brindando información clave para los distintos actores del sector.

El Indicador CAMARCO se compone de tres series: El costo de la construcción del edificio tipo: mide la variación mensual de los costos asociados a la construcción de un edificio torre ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Constituye una referencia central para el análisis del comportamiento de los costos del sector.