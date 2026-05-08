Financiamiento y desarrollo inmobiliario: Banco Nación presentó nuevas líneas para constructoras junto a Cuyo Construye

Este viernes, el Bono Park de San Juan fue sede de una charla organizada por Cuyo Construye , iniciativa impulsada por Diario de Cuyo y Diario Los Andes junto a la Unión Industrial de San Juan, Camarco San Juan y Banco Nación , donde se presentaron herramientas de financiamiento orientadas al sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario .

El empleo en la construcción creció 0,5% en febrero, pero los salarios cayeron en términos reales

El encuentro reunió a empresarios, desarrolladores, constructoras y referentes financieros para analizar las nuevas líneas crediticias destinadas a proyectos inmobiliarios, fideicomisos y viviendas. Durante la jornada, directivos de Banco Nación explicaron cómo funcionan los esquemas de financiamiento y remarcaron la importancia de acompañar el crecimiento que atraviesa la región vinculada a la minería, la obra privada y las actividades productivas.

El gerente general de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, Pablo Dellazoppa , abrió la charla con una mirada enfocada en el crecimiento del oeste argentino y en la necesidad de trabajar regionalmente entre provincias y sectores productivos. “ Tenemos más para complementar que para comparar, tenemos mucho más para hacer en conjunto que para competir como región ”, afirmó al referirse al nuevo escenario económico impulsado por actividades como la minería y la energía.

Pablo Dellazoppa, gerente general de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, destacó la integración regional y el crecimiento del sector de la construcción durante el evento realizado en San Juan.

Dellazoppa explicó que ambos medios vienen desarrollando una integración editorial desde hace más de un año con el objetivo de “ darle potencia a esta región norte de Argentina ” y acompañar el crecimiento económico con información especializada y agendas comunes. En ese sentido, sostuvo que la construcción será uno de los sectores claves en esta etapa: “ Hay muchos desafíos en la construcción, en la alimentación y en el agro. Hay que abastecer o darle soporte a todo esto que se viene ”.

También remarcó la importancia de avanzar en infraestructura regional y planteó la necesidad de instalar esos debates en la agenda pública. “No podemos seguir viajando en una ruta entre Mendoza y San Juan como está hoy. Son corredores productivos que le sirven a la minería, al turismo y al desarrollo económico”, señaló.

En paralelo, destacó el trabajo que realizan ambos diarios con contenidos específicos para el sector constructor e inmobiliario. “Estamos trabajando con una sección especial que llamamos Pulso Constructor, un producto de contenidos que sale todos los meses en papel y diariamente en formato digital”, explicó. Además, adelantó que próximamente lanzarán una propuesta enfocada en el agro y las actividades productivas de la región.

Banco Nación presentó herramientas financieras para empresas y desarrolladores inmobiliarios

El gerente Zonal Cuyo de Banco Nación, Ariel Piattelli, presentó las distintas herramientas que la entidad ofrece para empresas vinculadas a la construcción y al desarrollo inmobiliario. Durante su exposición, explicó que el objetivo del banco no pasa únicamente por otorgar créditos, sino también por facilitar la operatoria diaria de las compañías.

IMG_5875.JPG Referentes del sector constructor y financiero participaron este viernes de la jornada organizada por Cuyo Construye y Banco Nación en el Bono Park de San Juan. Daniel Arias

“Entendemos que no solo es financiamiento lo que brinda el banco, sino una gran cantidad de servicios que permiten generar pagos, cobranzas e interacción entre empresas”, indicó.

Piattelli adelantó además que Banco Nación trabaja sobre esquemas específicos destinados a proyectos inmobiliarios en pozo y a líneas de financiamiento para obras. “Vamos a presentar lo que son específicamente los proyectos de desarrollo inmobiliario en pozo y también líneas de financiamiento para construcción”, sostuvo frente a empresarios y representantes del sector.

Banco Nación ya otorgó 20 mil créditos hipotecarios y busca impulsar nuevos desarrollos

El gerente Comercial San Juan de Banco Nación, Gerardo García, explicó que la entidad atraviesa un fuerte crecimiento en materia de créditos hipotecarios y aseguró que el banco apunta ahora a potenciar también a los desarrolladores y constructoras.

“El préstamo hipotecario ha tenido un movimiento fantástico para nosotros”, afirmó. Según detalló, Banco Nación ya alcanzó las 20.000 soluciones habitacionales en todo el país a través de líneas destinadas a compra, construcción, ampliación y cambio de vivienda.

García explicó que el crecimiento del crédito hipotecario se convirtió en una de las prioridades comerciales del banco durante el último año. “Donde más se propuso crecer el banco fue en hipotecarios”, señaló al hablar de los objetivos trazados para 2025.

IMG_5858.JPG Gerardo García, gerente Comercial San Juan de Banco Nación, expuso sobre créditos hipotecarios y nuevas líneas para desarrolladores inmobiliarios. Daniel Arias

A partir de ese crecimiento, la entidad avanzó en una línea específica destinada a desarrolladores inmobiliarios. “Esta línea busca empujar el desarrollo de estos préstamos ayudando e interviniendo en los desarrollos inmobiliarios”, explicó.

El funcionario remarcó que una de las principales ventajas del esquema es la adaptación de los plazos financieros a los tiempos reales de obra. “La parte distintiva la da el plazo y tener una línea muy acorde al proceso productivo”, sostuvo.

Cómo funcionan los créditos para fideicomisos y proyectos de construcción

Durante la presentación, García también explicó el funcionamiento de las líneas orientadas a fideicomisos, constructoras y desarrolladores. Según detalló, Banco Nación puede financiar hasta el 100% de los costos directos del proyecto, contemplando además actualizaciones vinculadas al avance de la obra y a los tiempos propios de la construcción.

IMG_5878.JPG Empresarios, desarrolladores y representantes de la construcción asistieron al encuentro impulsado por Cuyo Construye, Diario de Cuyo, Diario Los Andes y Banco Nación. Daniel Arias

“La línea interpreta los tiempos de la construcción y se va actualizando”, explicó al referirse a los desembolsos y ajustes previstos durante la ejecución de los proyectos. El gerente destacó además la utilización de fideicomisos de garantía como una herramienta innovadora para este tipo de operaciones. “Independientemente de la complejidad contractual, es una gran herramienta para este tipo de financiamiento”, afirmó.

Ante una consulta sobre cómo se analizan fideicomisos nuevos o integrados por personas sin antecedentes financieros sólidos, García explicó que el banco evalúa principalmente la proyección comercial del proyecto. “Sabemos que los fondos para pagar el préstamo surgen de la venta de las viviendas, no de la capacidad de pago actual”, indicó.

En ese análisis, agregó, también se tiene en cuenta la experiencia y trayectoria de quienes integran el desarrollo. “Se evalúa la idoneidad, la capacidad, el expertise y la historia de las personas que presentan el proyecto”, concluyó.