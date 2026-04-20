Nueva entrega de Cuyo Construye: descargá el suplemento que elige la industria

La entrega conjunta entre Diario de Cuyo y Diario Los Andes.

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La edición del 19 de abril de 2026 del suplemento Cuyo Construye, una publicación conjunta de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, presenta un panorama detallado de la actualidad del sector en la región, abordando desde grandes inversiones internacionales hasta el impacto de los costos en la economía doméstica.

Los proyectos inmobiliarios que asoman en la provincia y que prometen ser la vedette de las nuevas construcciones que ganan la ciudad.

Además, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) apuesta al largo plazo a través de su programa de Becas Estímulo para estudiantes de Ingeniería Civil. Este programa, financiado por empresas privadas, asiste a jóvenes del interior de la provincia para facilitar su formación profesional. La iniciativa se presenta como una inversión estratégica ante las crecientes demandas de infraestructura que genera la actividad minera en la provincia.

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