Los Azules costará USD 3.170 millones y tienen propuestas por hasta un tercio de los fondos La empresa publicó su estudio de Factibilidad, un paso clave para iniciar la construcción. Aseguran que tiene larga vida útil y bajos riesgos. Los trabajos empezarán el próximo año.

En las últimas horas de este martes, Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta, publicó a nivel global su Estudio de Factibilidad. Este informe, donde detallan el valor económico, el plan de inversión y el potencial para producir que tiene la mina, reveló cuánto costará ponerlo en marcha. Esta suma creció desde los informes previos, donde estaba cerca de los 2.700 millones a 3.170 millones de dólares.

El estudio implica también que la empresa, McEwen Copper, ya tiene todos los datos que necesita para avanzar hacia la puesta en marcha. Por eso, se considera que es un paso clave para la búsqueda de inversores. En el mismo documento detallaron que cuentan con propuestas de financiamiento que podrían alcanzar los 1.100 millones de dólares. Estos fondos, que no están confirmados todavía, podrían llegar de los proveedores de grandes maquinarias, YPF Luz, una institución europea y el Banco Mundial.

Según la línea de tiempo que presentó la empresa en su factibilidad, el desarrollo empezará en 2026. Ese año iniciarán trabajos la ingeniería preliminar, el trabajo con contratos y la ingeniería de detalle. Además, tienen previsto trabajos en el camino de acceso, empezar a movilizar la construcción. El grueso de las tareas están previstas para 2027, cuando llegará la maquinaria más importante y empezarán con la construcción propiamente dicha.

Entre los objetivos que tienen entre 2027 y 2029, está la construcción de la línea eléctrica y la subestación, caminos y preparación del sitio, iniciar la construcción de la planta y otras tareas. En ese periodo deberán dejar lista la infraestructura en la mina, para que a finales de 2029 obtengan el primer cátodo de cobre. Estas placas se podrán vender tanto al mercado interno como al exterior, aunque uno de los inversores, la automotriz Stellantis, ya tiene asegurada parte de la producción.

Además de estos datos sobre el costo del proyecto, la empresa mostró algunas de las fortalezas que tiene a futuro Los Azules. En el comunicado, el dueño de la compañía, Rob McEwen, aseguró que la factibilidad “es más que un hito técnico, es un plan para el futuro de la minería del cobre”. Es que según detallaron, la mina se convertirá en “un productor de cátodos de cobre de alta pureza, de larga vida y bajo costo, con fuertes retornos económicos y sostenibilidad”. Agregaron que el diseño, que es una parte fundamental del informe “hace avanzar a Los Azules hacia una preparación para la construcción dentro de un marco que reduce su huella de carbono”.

Este proyecto fue noticia el pasado 26 de septiembre, cuando la autoridad nacional aprobó su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, por 2.700 millones de dólares. Esto también aparece como uno de los puntos a favor que tendrá a futuro en la factibilidad. En el estudio dijeron que este paso “reduce riesgos”, al igual que la Declaración de Impacto Ambiental, que tienen aprobada desde el año 2023.

Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general del proyecto, dijo estar “seguro de que tenemos el plan correcto, el equipo adecuado y las asociaciones correctas para desarrollar Los Azules”. Agregó que el trabajo será junto a “comunidades locales y socios gubernamentales”, ya que el objetivo es “crear la primera mina de cobre regenerativa de Argentina, un modelo para la minería responsable e innovadora”.

Cómo será el proyecto

Una de las posibilidades que brinda el estudio de factibildad es que permite conocer el plan de trabajo. En el comunicado, los titulares de la empresa remarcaron que “nos da confianza en el diseño, costos y cronograma del proyecto, proporcionando la base para la siguiente etapa de crecimiento”. Entre los datos centrales, además del costo que tienen previsto para la construcción, detallaron que el periodo de repago de Los Azules será de 3.9 años. Esto gracias a que se trata de una futura mina que tendrá alta rentabilidad.

Además, plantean que la producción de cobre entre el primero y el quinto año llegará a las 204.800 toneladas al año, mientras que el promedio será de 148.200 toneladas anuales. Para el informe, la empresa actualizó sus reservas: probadas y probables tienen 10.200 millones de libras de cobre, mientras que inferidas más de 25.000 millones de libras de cobre. Con esto, además, se posicionaron nuevamente cerca de otros proyectos gigantes como Altar o Pachón. Esta riqueza también les permitió calcular que la mina tendrá en principio 21 años de producción.

El plazo de vida útil podría seguir creciendo aseguraron en el informe. Esto gracias a que la empresa ya encontró cuatro objetivos para explorar de pórfidos de cobre cerca del yacimiento principal, en el que seguirán trabajando. Empezarán a investigar estas zonas a finales de este año, en la nueva campaña de exploración. A su vez cuentan con un acuerdo con Rio Tinto, que les aporta tecnología de lixiviación para recuperar una parte del yacimiento que inicialmente no se podría lixiviar o podrían hacer el proceso similar al de Vicuña o El Pachón concentrando ese material.

Esos son pasos para el futuro, ya que en su primera etapa Los Azules podrá tratar el material con un proceso de lixiviación con ácido sulfúrico que le permitirá concentrar por electrólisis cátodos con una pureza del 99.99%. Para estos procesos planean tener una intensidad un 72% menor de carbono, comparado con una mina promedio. Además, tienen planeado tener fuentes de energía 100% renovables y usar un 74% menos de agua que en el proceso convencional. A su ves la presa no tendrá relaves y esperan llegar a ser carbono neutrales para 2038.