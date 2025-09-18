A meses de empezar a producir paneles, el EPSE salió a buscar mercados en Mendoza Según el presidente de la entidad, tendrán precios competitivos y la provincia vecina es un objetivo comercial.

San Juan tuvo presencia en el Ciclo Pilares, organizado en Mendoza, donde trabajaron temáticas vinculadas al desarrollo económico regional. En el panel sobre la transición energética uno de los invitados fue Lucas Estrada, presidente del EPSE (Energía Provincia Sociedad del Estado), quien pudo mostrar ante empresarios y funcionarios de la provincia vecina el potencial de San Juan en materia energética. Además, explicó que el mercado regional es uno de los que más prometen para la venta de los paneles que empezarán a producir en meses.

Durante el panel en el que participó Estrada el tema principal fue el suministro energético que necesita Cuyo para mantener su nivel de producción y también para ampliarlo. Entre quienes discutieron la temática estuvo uno de los directores de Genneia, empresa que tiene cuatro proyectos en San Juan, el presidente de la empresa estatal energética de Mendoza, un referente de ECOGAS y otro de energía nuclear. El rol del sanjuanino fue el de contar la experiencia de San Juan, que lleva 20 años apostando por las fuentes renovables.

El Cilo Pilaresw reunió a referentes públicos y privados, así como académicos y productivos, de la Regiòn Cuyo (Fotos: Walter Caballero).

En su intervención indicó que hubo tres grandes hitos que se planificaron y que el último está cerca de cumplirse: la puesta en marcha de la fábrica de paneles solares que hacen en la provincia. En diálogo con DIARIO DE CUYO confirmó que la última gran máquina está cerca de la provincia: ya llegó a Chile y esperan que en los próximos días pueda cruzar la cordillera, en un operativo especial.

Con ese paso listo, podrán empezar a realizar las pruebas de calidad, indicó, y tienen programado que “en el primer semestre de 2026 ya tengamos producción industrial, en el mejor de los casos para marzo”. De ser así, el próximo año la empresa estatal podrá empezar a vender los paneles junto a una empresa suizo alemana con la que tienen un convenio.

En el panel Estrada adelantó que tienen previsto tener precios muy competitivos, que puedan costar lo mismo o menos que los que llegan de China, hoy el primer productor de paneles del mundo. Además, tienen un convenio con proveedores de este país porque, según dijo “con China no se puede competir, hay que trabajar en conjunto y a ellos les interesa que se desarrolle este mercado”, explicó.

Presentar el proyecto de la fábrica en Mendoza era central porque según dijo el presidente del EPSE, “es necesario que crezca el vínculo entre las provincias”. Según dijo, hay que cambiar la tendencia a tener una mirada de competencia y pensar en posibles sinergias. “Mendoza tiene una capacidad industrial, productiva y turística superior a San Juan y eso requiere energía”, explicó. “Para nosotros es un mercado natural”, agregó, en referencia a la posibilidad de vender los paneles que se producirán.

Durante la Charla, Gustavo Castagnino, director de asuntos Corporativos de Genneia explicó que hace dos o tres años empezaron a trabajar con Mendoza, siguiendo el modelo de San Juan. Estrada explicó que esto plantea una ventaja para san Juan, porque indica que hay un mercado que está creciendo en Mendoza. A este sector es donde podrían apuntar con la producción de la fábrica.

El sanjuanino explicó que en un principio la producción de la fábrica tendrá como objetivo en materia de grandes parques los de San Juan, ya que el EPSE es un generador y se auto proveerá. Pero además, mientras alcanza estándares internacionales, puede ser proveedor de iniciativas pequeñas y medianas de generación distribuida, un sector que en Mendoza están impulsando. En el futuro, la fábrica puede competir a nivel internacional, aprovechando la demanda creciente de generación solar y que Estados Unidos impuso aranceles altos a China.