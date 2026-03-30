Cambio histórico en Iglesia: pequeños productores mineros se formalizaron y pueden exportar

La minería artesanal es algo que sigue existiendo, en paralelo a los grandes proyectos mineros que se desarrollan en la provincia. En Iglesia calculan que hay decenas de personas y familias que extraen minerales y los venden de forma informal. Con un nuevo programa oficial, lograron que cinco consigan regularizarse.

Desde el Ministerio de Producción detallaron cómo fue el cambio que lograron con una nueva oficina que se dedica a ayudar a los antes conocidos como pirquineros a obtener las autorizaciones para trabajar. Hoy los que terminaron los trámites están inscriptos como exportadores e importadores.

Tras más de un año de trabajo, el programa está terminando su primera etapa, en la que acompañaron a un total de 9 emprendimientos en su regularización. La mayoría lograron avanzar de la informalidad a tener su DIA (Declaración de Impacto Ambiental) en alrededor de 3 meses.

Esto es un cambio histórico, ya que la situación más común es que ninguno pudiera avanzar con las inscripciones. Eduardo Dománico, uno de los productores que participó del programa confirmó que para muchos era un paso imposible y que generaba desconfianza entre los mineros artesanales.

Con estos primeros casos de éxito, que esperan que lleguen a ser los 9 que iniciaron los procesos, no descartan que se amplíe el alcance. Según fuentes oficiales, más productores en Iglesia que podrían sumarse y están analizando llevarlo a otros puntos de la provincia.

Un trámite pensado para grandes mineros

Dománico contó a DIARIO DE CUYO que el problema que tenían los procesos de inscripción es que “se le exigía lo mismo a un pequeño productor que a Veladero”. El empresario se dedica a la extracción e industrialización de productos de diatomea y con esta nueva autorización analizan vender a Chile.

Pero si bien el proyecto de este productor tiene un perfil más industrial, algunos de los que ingresaron al programa son lo que se conocen como pirquineros, un tipo de producción minera muy artesanal. “Algunos son personas que van con mulas a una zona, sacan bolsas de tierra y con procesos obtienen una pepita muy chica de oro, que después venden”, detalló una fuente oficial.

No solo es oro y diatomeas, entre los productores que han acompañado hay quienes obtienen plata, platino, plomo y otros productos tanto metalíferos como no metalíferos. Muchos se dedicaban a extraer minerales de terrenos propios, otros en áreas de montaña.

Lo cierto es que la producción minera cuenta con exigencias más altas que la mayoría de las industrias y todas las etapas deben tener DIA y habilitaciones especiales, incluso cuando son de escala muy chica. Por eso, aunque era una actividad tradicional, los productores se encontraban trabajando sin autorización.

El objetivo del programa de gobierno fue facilitar los trámites y adaptarlos a las necesidades y limitaciones de estos productores, para que pudieran ejercer su actividad en un marco legal.

Ayudas personalizadas y una oficina local

“Para empezar una autorización de exploración era todo muy complicado”, recordó Dománico. Relató que debían presentar documentación en mesa de entrada del Ministerio de Minería, en la ciudad Capital, con 14 copias para que fueran a todos los organismos que controlan.

“Si había que hacer alguna modificación era empezar de vuelta, copias para todos y el gasto y el problema que significa para la pyme”, detalló. Para los proyectos de gran y mediana escala esto es normal: Josemaría tomó dos años de idas y vueltas para obtener su primera DIA y la última actualización demoró 6 meses.

El problema era que siendo productores chicos, muchos de ellos con ganancias muy bajas por sus minerales extraídos prácticamente a mano, sostener el proceso era imposible y más viajando de Iglesia a Capital. Por eso una de las medidas claves fue ubicar una oficina en el departamento.

En esta dependencia los productores reciben capacitación de cómo avanzar con la formalización, eran acompañados por técnicos y podían presentar todo sin tener que viajar. Esta fue una de las claves del éxito del proceso, que podría ahora trasladarse a otros departamentos con minería artesanal o de pequeña escala.