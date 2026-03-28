    • 28 de marzo de 2026 - 00:47

    Dólar: revelan cuántos billetes guardan los argentinos fuera del sistema

    El dólar fuera del sistema alcanza cifras récord: ya hay más de u$s254.000 millones “en el colchón”, según datos oficiales del INDEC.

    El stock de dólar fuera del sistema sigue en aumento en Argentina.

    El stock de dólar fuera del sistema sigue en aumento en Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fenómeno del dólar fuera del sistema sigue creciendo en Argentina: según datos del INDEC, los argentinos mantienen u$s254.898 millones “debajo del colchón”, lo que representa casi la mitad de los activos financieros del país. La cifra refleja la persistente desconfianza en el sistema bancario.

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    Dólar: un crecimiento sostenido año a año

    Los datos oficiales muestran que el stock de dólares fuera del sistema creció u$s11.579 millones en un año, lo que implica un aumento del 4,5% interanual.

    Además, solo en el último tramo de 2025, se sumaron u$s3.688 millones adicionales, consolidando una tendencia que se mantiene firme en el tiempo.

    Casi la mitad de los activos están fuera del sistema

    Uno de los datos más relevantes es que estos ahorros representan el 48,5% del total de activos financieros de Argentina, una proporción que evidencia la magnitud del fenómeno.

    En total, los activos financieros del país ascienden a u$s494.690 millones, frente a pasivos por u$s446.236 millones, lo que deja una posición acreedora neta.

    La preocupación del Gobierno por el dólar

    Desde el Gobierno buscan revertir esta tendencia y fomentar que los dólares vuelvan al sistema bancario, con el objetivo de fortalecer reservas y ampliar el crédito.

    En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió a las ALYCs que desarrollen instrumentos en dólares para atraer esos fondos que hoy están fuera del circuito formal.

    Más salida de dólares al “colchón”

    Lejos de revertirse, el fenómeno se profundiza: se estima que en marzo unos u$s2.000 millones se volcaron nuevamente al ahorro fuera del sistema o a gastos en el exterior.

    Este movimiento, conocido como Formación de Activos Externos (FAE), marca niveles inusualmente altos, incluso para un año sin elecciones.

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