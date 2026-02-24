Exportaciones de San Juan: durante el 2025 hubo una caída en los despachos, pero el oro salvó los datos

“De la investigación realizada se observa una evolución dispar en el Total de Exportaciones Tradicionales del año 2025 respecto al año 2024”. Así comienza el nuevo informe de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan que brindó detalles sobre cómo fue el comportamiento de los despachos de producto de origen local en el mercado internacional. Dejando de lado el rubro “Piedras y metales preciosos (oro)”, la actividad en general registró una caída del 4,3% en valores FOB (costo de los bienes en el punto de embarque o carga) y 1,01% en kilos despachados.

Analizando en detalle el informe solo enfocado en la cantidad de kilos exportados, en el rubro Productos Agrícolas se observa una caída del 13,78% pasando de un poco más de 20 millones de kilos en 2024 a unos 17 millones de kilos durante el año pasado. El mayor golpe en este rubro lo registraron las harinas y pallets de alfalfa, con un decrecimiento de 64,87%; seguido de cerca por las cebollas frescas con un descenso del 64,11%.

Por su parte, en la categoría Manufacturas de Origen Agropecuario el decrecimiento en kilos fue de 1,07%. De los ocho ítems que forman parte de este grupo, solo tres registraron datos alentadores: uvas secas incluidas pasas tuvo un crecimiento del 6,04%; mosto con el 2,57% y el jugo de granada registró un 85,71%, en comparación con los datos del 2025.

En el otro extremo se ubicaron los productos que tuvieron pésimo desempeño durante el año pasado, entre los que destacan: aceitunas conservadas (-64,30%); aceite de oliva (-16,76%) y pistachos procesados (-15,11%). Un detalle a no perder de vista con este último producto es que, si bien hubo una caída en kilos despachados, su valor internacional mejoró, denotando un aumento en el precio promedio de exportación.

Enfocados en los Productos mineros no metalíferos el desempeño fue significativamente mejor que las categorías anteriores. Conforme indica el informe, hubo un crecimiento del 5,67% en kilos exportados en comparación al 2024, con una mejor performance de Otros minerales no metalíferos (+34,39%) y la Bentonita (+10,29%); mientras que la Dolomita y la Creta (roca caliza) registraron caídas del -8,01% y -2,42% respectivamente.

El análisis sobre la categoría Manufacturas de Origen Industrial merece una discriminación. Desde la cámara indican que los números señalan un decrecimiento de exportaciones del 5,09%, sin tomar a consideración el ítem Piedras y metales preciosos. De hacerlo, los datos se revierten.

Textiles y cueros tuvieron un excelente desempeño, con el 60,90%, seguido por Plásticos y Cauchos que registró un crecimiento del 31,84%. Del otro lado de la vereda se encuentran juntas metaloplásticas con una caída del 13,93%, seguido por los medicamentos con una baja del 9,09%.

En el caso de las Piedras y Metales preciosos, hubo un crecimiento de exportación en volumen del 7,39%, que representa un total de 1.550.958.445,34 en U$D FOB.

América del Sur sigue siendo el principal comprador de productos sanjuaninos

Otro dato que se desprende del informe tiene que ver con los destinos de las exportaciones. De acuerdo a la demanda del 2025, América Latina sigue siendo el mayor comprador, con una demanda del 68,28%, siendo un 7,38% más elevada que la que se registró durante el 2025.

Le sigue América del Norte, con un mercado concentrado puntualmente en Estados Unidos. En torno a los datos, mantuvieron el 15,68% de la demanda. Un detalle no menor es que si se lo compara con el 2024, se observa una caída del 12,48%, lo que se traduce en menos productos sanjuaninos en el mercado estadounidense.

La tercera mayor demanda está enfocada en Europa, con un 6,95%. Similar a lo que sucede con Estados Unidos, mirando los datos del 2024 se observa una caída del 6,21%.

Solo hubo crecimiento en las exportaciones en destinos ubicados en América del Sur y en Centroamérica y Caribe.

Desde la Cámara de Comercio Exterior sostienen que la oferta exportable es diversa. Si durante este año se logra un control dela inflación (llevándola a la baja), un valor del dólar ajustado a la realidad de los precios de los mercados y rebaja o eliminación de retenciones, se podría avizorar una mejora en el desempeño y rendimiento de las exportaciones a futuro.