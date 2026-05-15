San Juan apunta a fortalecer la viticultura con una articulación público-privada en seis sectores claves

Esta semana se puso en marcha el programa Viticultura 360 , dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Con talleres y una articulación entre los sectores privados y el Estado se buscará conocer desde adentro la realidad de la actividad, sus fortalezas y debilidades con el propósito de desarrollar luego acciones para resguardar el legado histórico-cultural del sector.

Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que vienen desde hace meses trabajando con las distintas cámaras involucradas en la actividad para el desarrollo de seis talleres que cuentan con cupos agotados. Los mismos iniciaron esta semana y serán en total dos encuentros por cada taller donde se buscará, por medio de la participación colectiva, conocer la percepción, valoración y expectativas de los actores locales e intercambiar perspectivas con relación a la vinicultura en San Juan.

“La provincia tiene una vitivinicultura diversificada que no está solo enfocada en el vino como pasa en Mendoza. Lo primero es ver la vitivinicultura desde todas sus actividades y no solo desde el vino. Es por eso que se habla de viticultura, incluyendo todas las actividades que tienen a la uva como protagonista”, explicó el funcionario.

Son seis las áreas a abarcar: vino fraccionado, pasa de uva, jugo concentrado de uva, vino a granel, enoturismo y uva de mesa. Cada taller tendrá su propia dinámica, con el objetivo que defina estrategias y líneas de acción que luego tomará el gobierno para traducirlas en políticas que beneficien al sector. Es por ello que además de los talleres los referentes de cada sector mantendrán entrevistas individuales con los asistentes para conocer de primera mano la realidad de cada uno.

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Una hoja de ruta sobre la viticultura de San Juan, el objetivo de la iniciativa del del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación

Durante los encuentros entre actores de cada uno de los sectores se buscará obtener un diagnóstico sobre la realidad de cada actividad. Con la información relevada y producida en las tareas precedentes, se realizará un trabajo de gabinete para la redacción de la matriz FODA de la vitivinicultura de San Juan, que permitirá identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en base a su estructura socio-territorial, marco institucional, oferta enoturística, demanda turística, expectativas e intereses de la comunidad local.

De acuerdo a lo expresado por Fernández, se estima que la confección del documento demorará unos seis meses, por lo que estiman sobre fin de año contar con el informe de cada una de las mesas de trabajo.

Con esta información en mano se pretende es definir estrategias y generar acciones que fortalezcan cada aspecto que actualmente presente problemas, buscando potenciar la diversidad de productos, garantizar el desarrollo sostenible de toda la cadena de valor y lograr oportunidades comerciales fuera de San Juan.