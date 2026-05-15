    • 15 de mayo de 2026 - 08:52

    San Juan apunta a fortalecer la viticultura con una articulación público-privada en seis sectores claves

    El ministro de Producción, trabajo e Innovación, Gustavo Fernpández, explicó en qué consiste "Viticultura 360", que entre otras cosas busca preservar el legado de la actividad en San Juan.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esta semana se puso en marcha el programa Viticultura 360, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Con talleres y una articulación entre los sectores privados y el Estado se buscará conocer desde adentro la realidad de la actividad, sus fortalezas y debilidades con el propósito de desarrollar luego acciones para resguardar el legado histórico-cultural del sector.

    Leé además

    Escáner de iris.

    Condenaron a otro integrante de la banda acusada de escanear iris de forma ilegal en San Juan
    River es el gran favorito de los sanjuaninos.

    Los sanjuaninos no tienen dudas: River saldrá campeón del Apertura, según un sondeo

    Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que vienen desde hace meses trabajando con las distintas cámaras involucradas en la actividad para el desarrollo de seis talleres que cuentan con cupos agotados. Los mismos iniciaron esta semana y serán en total dos encuentros por cada taller donde se buscará, por medio de la participación colectiva, conocer la percepción, valoración y expectativas de los actores locales e intercambiar perspectivas con relación a la vinicultura en San Juan.

    “La provincia tiene una vitivinicultura diversificada que no está solo enfocada en el vino como pasa en Mendoza. Lo primero es ver la vitivinicultura desde todas sus actividades y no solo desde el vino. Es por eso que se habla de viticultura, incluyendo todas las actividades que tienen a la uva como protagonista”, explicó el funcionario.

    image

    Son seis las áreas a abarcar: vino fraccionado, pasa de uva, jugo concentrado de uva, vino a granel, enoturismo y uva de mesa. Cada taller tendrá su propia dinámica, con el objetivo que defina estrategias y líneas de acción que luego tomará el gobierno para traducirlas en políticas que beneficien al sector. Es por ello que además de los talleres los referentes de cada sector mantendrán entrevistas individuales con los asistentes para conocer de primera mano la realidad de cada uno.

    image

    Una hoja de ruta sobre la viticultura de San Juan, el objetivo de la iniciativa del del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación

    Durante los encuentros entre actores de cada uno de los sectores se buscará obtener un diagnóstico sobre la realidad de cada actividad. Con la información relevada y producida en las tareas precedentes, se realizará un trabajo de gabinete para la redacción de la matriz FODA de la vitivinicultura de San Juan, que permitirá identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en base a su estructura socio-territorial, marco institucional, oferta enoturística, demanda turística, expectativas e intereses de la comunidad local.

    De acuerdo a lo expresado por Fernández, se estima que la confección del documento demorará unos seis meses, por lo que estiman sobre fin de año contar con el informe de cada una de las mesas de trabajo.

    Con esta información en mano se pretende es definir estrategias y generar acciones que fortalezcan cada aspecto que actualmente presente problemas, buscando potenciar la diversidad de productos, garantizar el desarrollo sostenible de toda la cadena de valor y lograr oportunidades comerciales fuera de San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La causa la lleva adelante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

    El hijo de un empresario sanjuanino, investigado por presuntas estafas: cómo actuaba para quedarse con los dólares de sus víctimas

    En una apuesta al futuro laboral de San Juan, Orrego entregó herramientas y certificados del programa Aprender, Trabajar y Producir

    San Juan: Orrego entregó herramientas y certificados del programa Aprender, Trabajar y Producir

    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Clima en San Juan.

    Con nubosidad variable, así estará el tiempo este viernes 15 de mayo en San Juan