Empresarios de San Juan avanzan en alianzas con Chile para el intercambio comercial y apuntan a la pavimentación de Agua Negra

Durante los días en los que se realizó la Expo San Juan Minera hubo otras actividades de gran impacto en el sector privado que no pasaron desapercibidas. Dos de ellas se llevaron a cabo en la sede de la Federación Económica , donde se abordó la relación comercial e institucional que hay entre San Juan y distintas regiones de Chile, apuntando a fortalecer la colaboración mutua en pos de potenciar el crecimiento y desarrollo de ambas regiones.

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El presidente de la Federación Económica, Daniel Milla, comentó a DIARIO DE CUYO que desde hace tiempo la institución viene articulando gestiones con los vecinos de Chile, con el objetivo de avanzar no solo en el intercambio comercial, sino también avanzar en materia de educación, minería, turismo, entre otros. “Algo de lo que buscamos con estos encuentros es dejar de ver a San Juan como una provincia terminal para ser una provincia de paso, lo cual nos beneficiaria a todos los sectores”, remarcó Milla.

El gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa y las autoridades de la CORPROA (Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama) Juan José Ronsecco, presidente de la entidad; el gerente general Andrés Rubilar y subgerente de comunicaciones y marketing Miguel Ramírez mantuvieron por primera vez un encuentro con los referentes de la Federación. La intención del encuentro fue compartir experiencias dirigenciales y analizar la realidad minera de ambos sectores.

Conforme explicó Milla, gran parte del encuentro pasó por la actividad minera, teniendo en cuenta que el 90% de la producción de esa región chilena está vinculada a la minería. “Ellos vinieron a mirar cómo esta la actividad en San Juan y también aportar experiencia. Nos aclararon muchos temas que desconocíamos y nos permitió entender qué se necesita en minería, en capacitación”, detalló.

Durante la reunión se firmó un convenio marco de colaboración entre las partes para abordar acciones vinculadas a la minería y la educación.

La relación con Atacama tuvo un excelente inicio, ya que las autoridades de la Federación Económica han sido invitadas a un encuentro que se realizará en el vecino país en junio. “La idea es tener de tres a cuatro encuentros al año para avanzar en alianzas y vinculaciones que sean importantes para el sector productivo de San Juan”, acotó Milla.

Encuentro con COREs de la Región de Coquimbo

Integrantes del CORE (Consejo Regional) de Coquimbo también fueron recibidos en la Federación Económica. En esta oportunidad estuvieron presentes Carlos Ramos García, Paola Cortés Vega, Ximena Ampuero García y Pedro Valencia Cortés.

Dentro de los temas que se trataron durante la reunión uno de los más importantes fue renovar el pedido de la pavimentación del Paso Agua Negra. Entendiendo que el proyecto del túnel no es viable en la actualidad, desde ambos espacios entienden que la pavimentación en conjunto fortalecerá las dos regiones ya que facilitará el intercambio de productos, el turismo, la actividad minera entre otros.

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“En lo que es intercambio de productos hablamos del pescado y las posibilidades de hacer llegar esa mercadería a la provincia. También abordamos intercambios más sencillos, como carne, frutas y verduras como productos que tanto en San Juan como en Coquimbo se podrían consumir en fresco. Lo que se analiza es el tema de los costos, que si Agua Negra estuviera pavimentado se aliviarían un montón ya que la cercanía reduciría los tiempos y los gastos”, destacó Milla.

Desde la Federación Económica apuntan a continuar desarrollando acciones con las regiones chilenas con el objetivo de potenciar la colaboración cuyo impacto positivo se daría en distintas actividades económicas, por lo que no descartan nuevos encuentros en los próximos meses.