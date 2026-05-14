La presidenta de la Junta Federal de Cortes reivindicó en San Juan los juicios por jurados y la relación con el periodismo

En el marco del Foro de Comunicación Judicial que se desarrolla en San Juan, la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas, Emilia Valle , puso el foco en la importancia de consolidar la relación entre los poderes judiciales y el periodismo, y defendió el impacto de los juicios por jurado como herramienta de participación ciudadana.

Milei sobre el dato de inflación: "Retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas"

La Justicia detectó más viajes de Manuel Adorni: dos escapadas a un all inclusive de Gualeguaychú

Durante una rueda de prensa, Valle destacó la organización de las actividades judiciales e institucionales previstas en la provincia y elogió el trabajo de la Corte de Justicia de San Juan y de su presidente, Daniel Olivares Yapur .

“Estas jornadas para nosotros son importantísimas porque cada vez está más fortalecida la relación prensa y justicia”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que actualmente todas las jurisdicciones judiciales cuentan con equipos de comunicación preparados para acercar a la ciudadanía el trabajo de los tribunales.

La titular de JUFEJUS afirmó que una comunicación “seria, objetiva y responsable” contribuye a que la sociedad comprenda mejor el funcionamiento del Poder Judicial y recupere la confianza en las instituciones. “ Ayudan a que la ciudadanía confíe en la Justicia, que comprenda, que participe y que confíe en la Justicia, que al final somos sus servidores ”, expresó.

Valle también vinculó ese proceso de apertura institucional con el crecimiento de los juicios por jurado en distintas provincias argentinas como sucederá en San Juan después de una serie de simulacros y adecuaciones. Según explicó, el involucramiento directo de la ciudadanía en las decisiones judiciales permite transparentar el funcionamiento del sistema y generar aprendizajes incluso dentro de los propios tribunales.

“Por eso es que nos está dando tan buenos resultados los juicios por jurado en todas las provincias argentinas, porque es esa dinámica protagonizada por la comunidad”, afirmó. Y agregó: “La intervención de la ciudadanía en la administración de justicia hace que entiendan qué hacemos, cómo lo hacemos y hasta en qué podemos mejorar”.

En otro tramo de sus declaraciones, Valle consideró que el avance de los juicios por jurado también representa un desafío para el periodismo, especialmente en un contexto atravesado por la crisis de los medios tradicionales y los cambios en las formas de acceso a la información.

Por eso, valoró el vínculo institucional con Foro de Periodismo Argentino y sostuvo que tanto la Justicia como la prensa necesitan trabajar de manera articulada para garantizar el derecho ciudadano a la información.

“No hay transparencia sin acceso a la información. Por eso los medios para nosotros son fundamentales”, concluyó.