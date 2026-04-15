Inflación de marzo: los alimentos que más subieron y los que bajaron de precio

La inflación de alimentos alcanzó 3,4% en marzo . El dato mensual fue igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que también cerró el tercer mes del año en 3,4%, de acuerdo con lo que informó este martes el INDEC.

Javier Milei sobre la inflación de 3,4% en marzo: "El dato es malo"

Según INDEC, una familia necesitó más de $1.400.000 para no caer en la pobreza

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica . Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

En marzo respecto del mes previo, la región de Noreste, con una suba del 4,5% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Noroeste (4,4%), Cuyo (4%), Pampeana (3,5%), Patagonia (3,2%) y GBA (2,9%).

Los 10 alimentos que más subieron de precio en marzo

En marzo, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de febrero son los siguientes:

Naranja: 8,5%. Carne picada común: 8,4%. Paleta: 8%. Cuadril: 7,7%. Nalga: 7,7%. Pollo entero: 7,5%. Filet de merluza fresco: 6,6%. Banana: 6,1%. Hamburguesas congeladas: 6%. Salchicha tipo Viena: 5,8%.

Por encima de la inflación general, subieron también azúcar (5,7%), asado (5,5%), salame (5,4%), aceite de girasol (5,2%) y jamón cocido (4,1%).

Los alimentos que bajaron de precio en marzo

En marzo también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con febrero. Fueron los siguientes: