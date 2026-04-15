    • 15 de abril de 2026 - 07:16

    Inflación de marzo: los alimentos que más subieron y los que bajaron de precio

    El rubro es el de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país. La cifra fue igual al nivel general de precios en el tercer mes del año.

    canasta-basica-alimentariajpg

    La inflación de alimentos alcanzó 3,4% en marzo. El dato mensual fue igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también cerró el tercer mes del año en 3,4%, de acuerdo con lo que informó este martes el INDEC.

    Leé además

    La nueva canasta básica subió 2,2%, menos que la inflación.

    Según INDEC, una familia necesitó más de $1.400.000 para no caer en la pobreza
    El presidente Javier Milei.-

    Javier Milei sobre la inflación de 3,4% en marzo: "El dato es malo"

    El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

    En marzo respecto del mes previo, la región de Noreste, con una suba del 4,5% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Noroeste (4,4%), Cuyo (4%), Pampeana (3,5%), Patagonia (3,2%) y GBA (2,9%).

    WhatsApp Image 2026-04-15 at 07.13.43

    Los 10 alimentos que más subieron de precio en marzo

    En marzo, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de febrero son los siguientes:

    1. Naranja: 8,5%.
    2. Carne picada común: 8,4%.
    3. Paleta: 8%.
    4. Cuadril: 7,7%.
    5. Nalga: 7,7%.
    6. Pollo entero: 7,5%.
    7. Filet de merluza fresco: 6,6%.
    8. Banana: 6,1%.
    9. Hamburguesas congeladas: 6%.
    10. Salchicha tipo Viena: 5,8%.

    Por encima de la inflación general, subieron también azúcar (5,7%), asado (5,5%), salame (5,4%), aceite de girasol (5,2%) y jamón cocido (4,1%).

    Los alimentos que bajaron de precio en marzo

    En marzo también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con febrero. Fueron los siguientes:

    1. Cebolla: -0,2%.
    2. Yerba mate: -0,5%.
    3. Huevos de gallina: -1%.
    4. Arvejas secas remojadas: -1%.
    5. Arroz blanco simple: -1.2%.
    6. Harina de trigo común 000: -1,7%.
    7. Papa: -2,5%.
    8. Tomate redondo: -6,7%.
    9. Zapallo anco: -8,5%.
    10. Lechuga: -8,6%.
    11. Manzana deliciosa: -12,4%.
    12. Limón: -12,5%.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La inflación de marzo fue de 3,4%, según publicó el INDEC:

    La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 32,6% en los últimos 12 meses

    El ministro de Economía, Luis Caputo participó de la presentación de un libro en la Bolsa de Comercio de Rosario.

    Luis Caputo sobre la inflación de marzo: "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock con el petróleo"

    La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 3% en marzo.

    Se conoció el primer dato de inflación de marzo: aceleración por subas de combustibles y servicios

    El dato de inflación de CABA es un antecedente para el que informe el INDEC.

    ¿Un adelanto de lo que viene? La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 3% en marzo