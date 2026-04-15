Inflación de marzo: los alimentos que más subieron y los que bajaron de precio

La inflación de alimentos alcanzó 3,4% en marzo. El dato mensual fue igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también cerró el tercer mes del año en 3,4%, de acuerdo con lo que informó este martes el INDEC.
El rubro es el de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país. La cifra fue igual al nivel general de precios en el tercer mes del año.
La inflación de alimentos alcanzó 3,4% en marzo. El dato mensual fue igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también cerró el tercer mes del año en 3,4%, de acuerdo con lo que informó este martes el INDEC.
El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.
En marzo respecto del mes previo, la región de Noreste, con una suba del 4,5% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Noroeste (4,4%), Cuyo (4%), Pampeana (3,5%), Patagonia (3,2%) y GBA (2,9%).
En marzo, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de febrero son los siguientes:
Por encima de la inflación general, subieron también azúcar (5,7%), asado (5,5%), salame (5,4%), aceite de girasol (5,2%) y jamón cocido (4,1%).
En marzo también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con febrero. Fueron los siguientes: