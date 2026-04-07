Picón dijo que hay legisladores que amenazan con no dar quórum por la Ley de Glaciares: ¿qué harán los diputados peronistas sanjuaninos?

Compartir







La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a una sesión definitoria para el futuro de los recursos hídricos y el desarrollo productivo, bajo un clima de extrema tensión política. En este contexto, la diputada nacional sanjuanina por el orreguismo, Nancy Picón, lanzó una advertencia directa sobre las maniobras de sectores de la oposición que buscan evitar el debate de las modificaciones a la Ley de Glaciares.

"Hay algunos diputados que deciden no dar quórum, que deciden votar en contra", disparó la legisladora, marcando una clara línea divisoria. Picón subrayó que el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, es vital para la provincia: "Nosotros desde la provincia también hemos impulsado esta ley de cierta manera y la defendemos. El gobernador Marcelo Orrego la ha defendido en el Senado y hoy hará lo propio en Diputados porque es una ley muy importante", afirmó en una entrevista en Radio Sarmiento.

La mirada está puesta ahora en los diputados nacionales del peronismo sanjuanino, como Jorge Chica y Cristian Andino. El interrogante sobre su postura crece, especialmente tras el antecedente en el Senado, donde el exgobernador Sergio Uñac votó a favor de la reforma —priorizando el interés provincial minero— mientras que su compañera de bloque, Celeste Giménez, lo hizo en contra.

Picón evitó polemizar directamente con sus pares locales, aunque dejó una frase cargada de expectativa: "Asumo que como el senador de su espacio y ex gobernador votó de la manera que votó, lo mismo harán los diputados, pero hago mal en responder algo que no sé". Sin embargo, fue tajante al pedir que se dejen de lado los colores partidarios: "Los diputados sanjuaninos lo entendemos porque vivimos de eso. Hay que dejar de lado la mirada de los partidos y pensar verdaderamente en los sanjuaninos".

Para la legisladora de Producción y Trabajo, el eje central es la soberanía provincial sobre el control ambiental. Destacó que la reforma busca desplazar el control exclusivo que hoy se ejerce mediante imágenes satelitales desde Buenos Aires para dar lugar a la experticia local.