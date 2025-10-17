Seleccionaron 3 escuelas rurales de Sarmiento para recibir internet gratis Será gracias a la iniciativa de Banco Santander y una fundación. Son parte de una selección de 14 en todo el país.

Las escuelas José Lombardo Radice, Victoria L. de Navarro y Profesor Alejandro Mathus, las tres ubicadas en el departamento Sarmiento, recibirán internet gratis por un año, además de cursos en educación financiera. Fueron seleccionadas junto con otras 11 para ser parte del programa Ruta 40 Conectada, que iniciaron la Fundación Ruta 40 y el banco Santander Río. Así lo anunció la entidad bancaria, que decidió apoyar comunidades educativas de zonas alejadas. La fundación trabaja hace 20 años en programas de apoyo educativo y decidieron beneficiar con esta herramienta a los sanjuaninos como parte de la celebración del Día de la Educación Financiera.

Según detallaron desde el banco a DIARIO DE CUYO, seleccionaron los tres establecimientos luego de hacer una encuesta de acceso a la conectividad entre las escuelas que son parte de la red. Los tres establecimientos tienen en común, además de estar cerca de la Ruta 40, que son parte de comunidades alejadas de grandes centros urbanos. Con esta herramienta digital, explicaron, buscan “promover igualdad de oportunidades y desarrollo comunitario”. Calculan que se verán beneficiados más de 700 alumnos y docentes sanjuaninos gracias a esta inversión.

El programa está planteado en dos etapas y las escuelas sanjuaninas quedaron dentro del segundo grupo que será beneficiado, junto a Mendoza. Las primeras provincias que recibirán las conexiones son Tucumán y Salta. En todas estas provincias elegirán 14 escuelas rurales que tendrán el beneficio de antenas satelitales y la contratación sin cargo de servicio de internet por 12 meses. La fundación tiene convenios con 76 escuelas en total, pero decidieron elegir a aquellas donde era más necesario sumar este servicio.

El objetivo de brindar internet gratis es que docentes y alumnos puedan a acceder a contenidos educativos en línea y desarrollar competencias digitales. Además, contarán con la posibilidad de participar de charlas de educación financiera en todas las comunidades y escuelas. Según dijeron, esto servirá para fomentar “habilidades prácticas para la gestión de recursos y la planificación económica personal y comunitaria”.

En cuanto a la encuesta que realizaron, los encargados seleccionar las 14 escuelas entre las que están las sanjuaninas entre el total que tienen dentro del área de trabajo, que son 76. Según dijeron, las elegidas son en las que encontraron mayor necesidad de recursos digitales. A partir de los resultados, desde el banco explicaron que notaron una “brecha digital en zonas históricamente con menor acceso a la tecnología”. Al reducir esta diferencia esperan que los niños y jóvenes puedan aprovechar los recursos educativos en línea y conectarse con el mundo.

Al respecto, la referente en sustentabilidad de Santander Argentina, Adriana Alesina, dijo que creen “firmemente que la educación y la conectividad son pilares para la movilidad social”. Agregó que con este programa “estamos equipando a estos chicos y sus familias con conocimientos financieros que les serán de utilidad para toda la vida”.

Los programas que puso en marcha San Juan

La iniciativa privada se suma a un trabajo extensivo que viene haciendo el gobierno de la provincia. Es que también con el objetivo de eliminar la brecha digital, a través de San Juan Innova, una sociedad del Estado, están avanzando con la conexión de todas las escuelas. Para finales de septiembre desde la oficina anunciaron que habían llegado con redes al 100% de las escuelas primarias, que abarcan cerca de 366 establecimientos, además de dotar de conexión en las mismas aulas de quinto y sexto grado en 118 del total. Si bien todas cuentan con el servicio para áreas administrativas, están todavía avanzando con los routers para que todos los alumnos tengan servicios.

A esta mejora se le sumará que también Gobierno se encuentra en medio de la entrega de netobooks para todos los alumnos de los dos últimos años de la primaria de toda la provincia. Este proyecto, que inició en el segundo semestre de 2025, alcanzó primero a todos los docentes y ahora también empezaron con la entrega de las computadoras, que en 2026 llegarán a todos los alumnos. La primera tanda fue para 756 estudiantes de 5.º y 6.º grado de 8 escuelas primarias del departamento Pocito.

En el esquema se suma otro avance: el inicio de la educación financiera. El trabajo empezará con 700 docentes de toda la provincia, con perfiles vinculados a espacios curriculares relacionados con economía y finanzas de escuelas secundarias orientada, artística, técnicas, de jóvenes y adultos, de capacitación laboral y de Educación Superior. Estos tendrán formación a cargo de la Universidad Católica de Cuyo, proceso en el que también podrán acceder a manuelas diseñados para avanzar en este tipo de contenidos. Dictarán a los formadores seis módulos distribuidos en ocho encuentros. Cuando haya terminado esta etapa, empezarán a dictar educación financiera en las escuelas secundarias.