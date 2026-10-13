Una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre en septiembre, según el Indec

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 en septiembre de 2026 para no quedar bajo la línea de pobreza , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que aumentó un 1,7% durante el mes y acumuló una suba del 24,7% desde enero y del 38,7% interanual.

La inflación tuvo un leve repunte en septiembre: fue de 1,9% y acumula 23,6% en el año

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El incremento de la canasta quedó por debajo de la inflación general de septiembre, que fue del 1,9% . De esta manera, el costo de los bienes y servicios que determinan el umbral de pobreza avanzó a un ritmo menor que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el noveno mes del año.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia, también subió un 1,7%. Para cubrir las necesidades alimentarias básicas, un hogar de cuatro integrantes necesitó $738.690 en septiembre. Este indicador acumuló un aumento del 25,3% en los primeros nueve meses de 2026 y del 40% en los últimos 12 meses.

Los valores difundidos por el Indec varían según la cantidad de integrantes y la composición de cada hogar. Para superar la línea de pobreza, los ingresos mínimos necesarios durante septiembre fueron los siguientes:

En el caso de la familia tipo de cuatro integrantes, el cálculo contempla a un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis años y una hija de ocho.

La Canasta Básica Total incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales para determinar si los ingresos de un hogar alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Cuando los recursos familiares no son suficientes para adquirir esa canasta, el hogar queda por debajo de la línea de pobreza.

Cuánto se necesitó para no caer en la indigencia

En septiembre, los ingresos mínimos para cubrir la Canasta Básica Alimentaria también variaron de acuerdo con la cantidad de personas que integran cada hogar.

Una persona: $239.058,22.

Un hogar de tres integrantes: $588.083,22.

Una familia de cuatro integrantes: $738.689,90.

Un hogar de cinco integrantes: $776.939,22.

La CBA contempla los alimentos necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales básicos. Por eso, cuando los ingresos de una persona o familia no alcanzan para cubrir su costo, se considera que se encuentra por debajo de la línea de indigencia.

Alimentos, entre los rubros con mayor incidencia en la inflación

El aumento de las canastas básicas se produjo en un mes en el que la división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2%, según el índice de precios de septiembre.

De acuerdo con el Indec, ese rubro tuvo la mayor incidencia en la variación mensual de los precios en todas las regiones del país, con excepción del Gran Buenos Aires, donde el mayor impacto correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Los datos reflejan la evolución del costo de vida y de los ingresos mínimos necesarios para cubrir las necesidades esenciales de los hogares argentinos.