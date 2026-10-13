La inflación tuvo un leve repunte en septiembre: fue de 1,9% y acumula 23,6% en el año

La inflación de septiembre fue del 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%.

Expectativa por la inflación de septiembre: a qué hora se conoce y por qué advierten que podría volver al 2%

El dato representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando el índice había registrado una suba del 1,7%, la menor variación mensual en 14 meses. De esta manera, el indicador volvió a acercarse al umbral del 2%, en línea con las expectativas que manejaba el mercado antes de la publicación oficial.

Durante septiembre, los precios regulados y estacionales avanzaron por encima de la inflación núcleo. Entre los factores que impulsaron los aumentos se encontraron las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y los precios de las verduras, los tubérculos y las legumbres.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos mensuales, con una suba del 3,1% . En segundo lugar se ubicó Educación, con un incremento del 3%, seguida por Comunicación, con el 2,5%, y Salud, con el 2,4%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2% , por encima del nivel general. Además, fue el rubro de mayor incidencia en la variación mensual de los precios en la mayoría de las regiones del país. En el Gran Buenos Aires, en cambio, ese lugar correspondió a Vivienda y servicios públicos.

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles presentó el menor incremento mensual, con el 1,1%. Prendas de vestir y calzado y Bebidas alcohólicas y tabaco subieron un 1,4% en ambos casos, mientras que Transporte registró una variación del 1,5% y Equipamiento y mantenimiento del hogar, del 1,6%.

Las divisiones Recreación y cultura y Bienes y servicios varios igualaron el índice general del 1,9%.

Inflación núcleo, precios regulados y estacionales

El informe del Indec también mostró diferencias entre los componentes del IPC. La inflación núcleo fue del 1,7%, por debajo del nivel general, mientras que los precios estacionales aumentaron un 2,9% y los regulados, un 2,3%.

La inflación núcleo excluye los precios estacionales y aquellos sujetos a regulación o con alto componente impositivo, por lo que permite observar la evolución de una parte de los precios con menor influencia de esos factores.

En la comparación entre bienes y servicios, los primeros aumentaron un 1,7%, mientras que los servicios registraron una suba del 2,4% durante septiembre. La diferencia volvió a reflejar la presión de los gastos vinculados con tarifas y otros servicios sobre el costo de vida.

Cómo quedó la inflación en Cuyo y el resto del país

En la región de Cuyo, la inflación fue del 1,9%, en línea con el promedio nacional. El mismo resultado se registró en el Noroeste, mientras que el Gran Buenos Aires y la región Pampeana encabezaron las variaciones regionales, con un 2% en ambos casos.

El Noreste presentó una suba del 1,7%, mientras que la Patagonia registró el menor incremento mensual, con un 1,4%.

De esta manera, el índice de septiembre mostró diferencias entre las regiones, tanto por la magnitud de los aumentos como por el peso de los distintos rubros en el presupuesto de los hogares.

Con el dato del noveno mes del año, la inflación acumulada llegó al 23,6% entre enero y septiembre, mientras que la comparación interanual se ubicó en el 33,4%. La evolución de los próximos meses permitirá observar si el indicador retoma una trayectoria descendente o continúa con las variaciones registradas durante 2026.